السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة دبي» تستعرض مع مجموعات ومجالس الأعمال آليات دعم القطاع الخاص

«غرفة دبي» تستعرض مع مجموعات ومجالس الأعمال آليات دعم القطاع الخاص
21 نوفمبر 2025 17:31

 
دبي (الاتحاد)
استعرضت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال اللقاء الفصلي الرابع للعام 2025 لمجموعات ومجالس الأعمال، آليات دعم القطاع الخاص وسبل تعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والعالمي.
واطّلع المشاركون خلال اللقاء على أهم مبادرات وبرامج غرفة تجارة دبي الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، ودعم توسع ونمو مجتمع الأعمال في إمارة دبي على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تم استعراض أبرز مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية في العام الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجموعات ومجالس الأعمال تسهم بدور حيوي في تعزيز تنافسية المنظومة الاستثمارية في دبي وتوسيع الروابط التجارية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة الالتزام بتوفير بيئة داعمة للنمو تحفز التعاون والشراكات بين مختلف الجهات المعنية بكافة قطاعات الأعمال، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للنمو وبناء الشراكات الواعدة.
وضمن جلسة حوارية خلال فعاليات اللقاء، استعرض سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، آفاق ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على آليات حماية مصالح مجتمع الأعمال باعتبارها أولوية استراتيجية لغرفة تجارة دبي، والتي تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد، حيث تعمل الغرفة على تمكين مجموعات الأعمال من الإسهام بفعالية في تطوير الأطر التنظيمية، وتحسين آليات العمل، وتوسيع نطاق الفرص، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 64% مقارنةً مع 49% نسبة الاعتماد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما عقدت الغرفة 124 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بزيادة قدرها 41% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
شارك في الاجتماع أعضاء المجموعات والمجالس التي تشرف عليها غرفة تجارة دبي، والذين يمثلون طيفاً واسعاً من شركات القطاع الخاص ضمن مجتمع الأعمال في الإمارة، بما في ذلك مجموعات الأعمال التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين من مختلف دول العالم.

 

أخبار ذات صلة
«غرفة دبي» تمنح علامة «ESG» لـ 56 شركة لالتزامها بالاستدامة المؤسسية
«غرف دبي» تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة
غرفة دبي
آخر الأخبار
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
الرياضة
«الخماسي الحديث» يستضيف تدريبات بطلة العالم
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©