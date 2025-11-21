«اتحاد المصارف»: «سايبوس 2029» يرسّخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات العالمية



دبي (الاتحاد)

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن جهوده لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، تستهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات العالمية وقيادة الحوارات البناءة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون الكامل مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي «DIFC» ومركز دبي التجاري العالمي «DWTC» ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي «DET».

و«سايبوس» هو المؤتمر العالمي للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - «سويفت».

واستعرض معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد في دبي بحضور خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، وأعضاء المجلس الاستشاري لاتحاد مصارف الإمارات من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في الاتحاد، الخطوات المتحدة لاستضافة هذا الحدث العالمي بالصورة التي تتوافق مع المكانة الريادية لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي.

وقال معالي الغرير، إن اختيار دبي لتنظيم «سايبوس» للمرة الثانية يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الصناعة المالية والمصرفية العالمية لمسيرة التقدم في الإمارات، التي نجحت في بناء منظومة مالية متطورة وآمنة ومترابطة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تم اختيارها لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث العالمي يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية للدولة ورؤية «نحن الإمارات 2031» التي تعطي أولوية للابتكار والتنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، وذلك من خلال وضع الإمارات في صدارة الحوارات العالمية حول مستقبل المدفوعات والخدمات المالية.

وأضاف معاليه أنه منذ استضافة الإمارات لمؤتمر ومعرض «سايبوس» للمرة الأولى في العام 2013، واصلت دولة الإمارات تطورها المتسارع، ورسّخت موقعها ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، وفي قيادة التحول الرقمي والتميز التنظيمي، إذ حققت تقدماً نوعياً في تطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة مدعومة بالرؤية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال تطوير منظومة المدفوعات، واعتماد العملات الرقمية، وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود.

من جانبه، قال خافيير بيريز تاسو: «نسعد بجمع الصناعة المالية العالمية في فعالياتها السنوية الأبرز في دبي عام 2029، باعتبارها مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم، فإن دبي ملائمة لاستضافة هذه الفعالية المهمة».

وتنظم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية، التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى، التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكّل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات.

ويُعد سايبوس من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وسلطة إدارية حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.

من جانبه قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، نجدد الالتزام في اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم «سايبوس 2029» بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري عالمي.

وأضاف أن اختيار الإمارات لتنظيم «سايبوس 2029» يعكس دورها المتنامي في التمويل والمدفوعات والتجارة العالمية، مدعومةً بالتقدم الكبير الذي شهدته في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية.



