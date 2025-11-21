السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تفاهم بين «الإمارات للشحن الجوي» و«لود أتونوموس» لتطوير حلول توصيل بالطائرات المسيّرة

21 نوفمبر 2025 17:34

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت الإمارات للشحن الجوي، وشركة لود أتونوموس، مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025، لاستكشاف سبل تطوير ونشر حلول الجيل الجديد في مجال الشحن الجوي.
وقّع المذكرة بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وراشد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود أتونوموس.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الإمارات للشحن الجوي وشركة لود أتونوموس لبحث جدوى استخدام الطائرات القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي عبر شبكة الناقلة العالمية الواسعة، من خلال دراسات الجدوى، والتنسيق التنظيمي، وتنفيذ عروض تشغيلية مباشرة.
وبالاستفادة من خبرتها الممتدة لنحو أربعة عقود في حركة نقل البضائع العالمية، ستشارك الإمارات للشحن الجوي في عمليات شركة لود أتونوموس التجريبية حتى نهاية عام 2027، لتقديم رؤى فنية تسهم في التصميم والتطوير، تمهيداً لنشر هذه التقنيات تجارياً في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتأتي مذكرة التفاهم بعد النجاح لأولى الرحلات التجريبية لطائرة «هيلي» من شركة لود أتونوموس الأسبوع الماضي، طائرة الشحن الهجينة وعالية الحمولة، وذاتية القيادة بالكامل، والتي تم تطويرها وتصنيعها في أبوظبي.
وتتميز «هيلي» بقدرتها على الإقلاع والهبوط الذاتي، وبحمولة تصل إلى 250 كيلوجراماً، ومدى يصل إلى 700 كيلومتر.
وقال بدر عباس نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، إن الشراكة مع شركة لود أتونوموس تعكس الالتزام بتبني ابتكارات عملية تعالج تحديات العملاء في حركة البضائع، فالتقنيات الناشئة ستشكّل الأساس للجيل المقبل من الخدمات اللوجستية، وستكون الإمارات للشحن الجوي في طليعة هذا التحول، لافتاً إلى الاستناد إلى خبرتها الواسعة لتطوير حلول تُحدث أثراً ملموساً، متطلعا إلى التعاون مع لود أتونوموس لاستكشاف سُبل تطوير وتطبيق هذه التكنولوجيا المُصنّعة في دولة الإمارات.
من جهته قال راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود أتونوموس، إن رؤية دولة الإمارات تركّز على تسخير الابتكار لدفع مسيرة التطور في مختلف جوانب الحياة.
وأضاف أن التعاون مع الإمارات للشحن الجوي يجمع بين التقنيات المتقدمة التي تطورها لود أتونوموس، والالتزام الراسخ لدولتنا ببناء منظومة لوجستية آمنة وقابلة للتوسّع ومستدامة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سنسرّع اعتماد حلول قائمة على الطائرات المسيّرة، تتيح مدى وصول أكبر، وتقلّص أزمنة التسليم، وتعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

 

