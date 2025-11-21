«XRG» تستكمل كافة الإجراءات التنظيمية لإتمام الاستحواذ على «كوفيسترو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «أدنوك الدولية الألمانية القابضة إيه جي»، التابعة بشكل غير مباشر والمملوكة بالكامل لشركة «XRG»، عن حصولها على الموافقات التنظيمية المتبقية لإتمام عرض الاستحواذ العام الطوعي «الاستحواذ» على جميع أسهم شركة «كوفيسترو إيه جي» من وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادية الألمانية بموجب لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا، وذلك بعد الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية بموجب اللائحة الأوروبية لتنظيم الدعم الأجنبي يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.

وتأتي هذه الموافقات بعد مراجعة دقيقة وبنّاءة لتتيح التقدم نحو استكمال الصفقة في الأيام المقبلة.

ويعتبر هذا الاستحواذ شراكة صناعية طويلة الأمد تجمع بين الحضور العالمي ل «XRG» ونهجها الاستثماري المنضبط، مع التكنولوجيا المعتمدة والكفاءة والخبرة التصنيعية التي تتميّز بها شركة «كوفيسترو» في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وقال الدكتور راينر سيلي، رئيس منصة الكيماويات العالمية في «XRG»: «يعتبر الحصول على هذه الموافقات التنظيمية خطوة مهمة تمكّننا من التقدم والتركيز على بناء شراكة طويلة الأمد ومستقرة مع شركة «كوفيسترو»، كما يُعزز هذا الاستحواذ حضور «XRG» في مجال الكيماويات على المستوى الدولي، ويدعم خططنا الطموحة في أن نصبح من بين أكبر ثلاثة مستثمرين عالميين في هذا المجال. وكلنا على ثقة بخبرات كوادر «كوفيسترو»، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع فريق الإدارة لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها.

يذكر أن الكيماويات تستمر ركيزةً أساسية في الحياة المعاصرة، حيث تسهم في تمكّين الابتكار والتقدم في مجالات حيوية تشمل التنقل والبنية التحتية الرقمية والبناء والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

ومن خلال «كوفيسترو»، ستُعزز «XRG» نطاق حضورها الجغرافي وستتمكن من مواكبة الاتجاهات العالمي للنمو، بما في ذلك الانتقال في قطاع الطاقة، والتصنيع الدائري، والطلب المتزايد على المواد المتقدمة التي تساهم تحقيق التقدم الاقتصادي المستدام.

من جانبه، قال الدكتور ماركوس ستيليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «كوفيسترو»: يمثل التعاون مع شركة «XRG» مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة «كوفيسترو»، ووبوجود «XRG» كشريك يمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة ورؤية طويلة الأمد، سنعمل على تعزيز الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الحلول الدائرية، مما يتيح لنا الارتقاء باستراتيجية «المستقبل المستدام» إلى مستوى أكثر تأثيراً، وتؤكد هذه الشراكة على الأهداف والطموحات المشتركة لبناء مستقبل ناجح وعصر جديد للصناعات الكيمياوية، كما تتيح كذلك فوائد متبادلة وفرصاً واعدة للطرفين. وكلنا على ثقة بأننا سنتمكن معاً من فتح آفاق جديدة والارتقاء بمعايير قطاع الصناعات الكيماوية العالمي.

وتعتبر «كوفيسترو» التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة ليفركوزن الألمانية، شركة عالمية رائدة في تصنيع مواد البوليمر عالية الجودة وتوفّر مجموعة من التقنيات والمنتجات المتقدمة التي تدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري. ويصل عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب 17,500 موظف وتدير 46 موقعاً للإنتاج و13 مركزاً للبحوث والتطوير في جميع أنحاء العالم.

ومن خلال محفظة تضم أكثر من 10 آلاف منتج متخصص، تُصنّع «كوفيسترو» مواد عالية الأداء لقطاعات مثل التنقل والبناء والإلكترونيات. كما تدعم تقنياتها كفاءة مراكز البيانات وتساهم في تطوير ونمو تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال حلول الإدارة الحرارية والقولبة المتقدمة، وغيرها.

وبعد انتقال ملكيتها إلى «XRG»، ستستمر «كوفيسترو» في العمل من مقرها الرئيسي في مدينة ليفركوزن الألمانية تحت إدارتها الحالية.

وأكدت «XRG» التزامها الكامل بالحفاظ على جميع اتفاقيات الموظفين القائمة، بما في ذلك ترتيبات المفاوضة الجماعية واتخاذ القرارات المشتركة. وستعمل «XRG» مع فريق إدارة «كوفيسترو» لتحديد المزيد من الفرص لتعزيز كفائتها التشغيلية وقوتها على التحمل، وتحقيق قيمة طويلة الأمد مع دخول الشركة في هذه المرحلة الجديدة.

ومع استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في وثيقة العرض العام المنشورة بتاريخ 25 أكتوبر 2024 «وثيقة العرض» ستباشر شركة «XRG» استكمال عملية الاستحواذ.