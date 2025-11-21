«توازن للجودة والمطابقة» توقّع اتفاقيات تعاون مع 3 من شركات مجموعة إيدج

دبي (الاتحاد)

وقّعت توازن للجودة والمطابقة، اتفاقيات مع ثلاث من شركات التصنيع الدفاعي التابعة لمجموعة إيدج، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاختبار والتأهيل وضمان الجودة للأنظمة الدفاعية.

وشهدت فعاليات المعرض توقيع توازن للجودة والمطابقة عقوداً إطارية مع كل من لهب، شركة تصنيع الذخائر، و«هالكن»، شركة تصميم وتصنيع الأنظمة والبرمجيات الدفاعية و«إنترناشونال جولدن جروب»، الشركة المتخصِّصة في مجال الإمدادات الدفاعية والحلول الأمنية المتطورة.

وأقيمت مراسيم توقيع العقود كل على حدة بجناح مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في المعرض، ووقعها كل من الدكتور خالد محمد الكعبي، المدير التنفيذي لتوازن للجودة والمطابقة، ومحمد داد الأربابي المدير التنفيذي بالإنابة لشركة لهب، وسعيد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة هالكن، وفاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشونال جولدن جروب.

وتأتي هذه العقود في إطار جهود توازن للجودة والمطابقة لتوسيع الشراكات الوطنية وتمكين الصناعات الدفاعية من الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والأداء، من خلال تطوير آليات مشتركة في مجالات الاختبار والتأهيل والمطابقة الفنية.

كما تؤكد حرص توازن للجودة والمطابقة على دعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة دفاعية متكاملة تقوم على الابتكار والتعاون بين المؤسسات الوطنية الرائدة.