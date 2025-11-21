السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات وجنوب أفريقيا توقعان بروتوكولاً لتحديث اتفاقية النقل الجوي

الإمارات وجنوب أفريقيا توقعان بروتوكولاً لتحديث اتفاقية النقل الجوي
21 نوفمبر 2025 20:23


دبي (الاتحاد)
وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بروتوكولاً لتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية جنوب أفريقيا، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين.
وقّع البروتوكول من جانب دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب جمهورية جنوب أفريقيا معالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة.
وتمت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات وجنوب أفريقيا ترتبطان بعلاقات متينة في مجال النقل الجوي، تحقيقاً لرغبة مشتركة من البلدين في توثيق أواصر التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، حيث وقّع البلدان اتفاقية خدمات النقل الجوي الأولى عام 2001، والتي أسهمت في دعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
وأضاف معاليه: يأتي توقيع البروتوكول الحالي لتحديث بعض بنود اتفاقية النقل الجوي، في إطار جهود تعزيز الربط الجوي بين البلدين، بما يدعم مستويات الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي القائمة.
ويرتبط البلدان بـ 56 رحلة جوية أسبوعياً، تساهم في تعزيز التواصل بين البلدين وتنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية.

أخبار ذات صلة
الإمارات والجبل الأسود تبحثان توسيع شراكتهما وتعزيز التعاون الاقتصادي
انطلاق منتدى إنفستوبيا الاستراتيجي الاقتصادي بين الإمارات ودول أوروبا الوسطى والشرقية
الهيئة العامة للطيران المدني
عبدالله بن طوق
جنوب أفريقيا
آخر الأخبار
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
الرياضة
رابتورز «أول المتأهلين» إلى «الأدوار الإقصائية» في أميركا
اليوم 12:58
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
الرياضة
«مبيد» يحصد لقب بطولة «بني ياس» للخيول العربية
اليوم 12:53
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
علوم الدار
رئيس الدولة يصل البحرين في زيارة عمل والملك حمد بن عيسى في مقدمة مستقبليه
اليوم 12:16
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
الإمارات تقود مسيرة تمكين العقول الرقمية وصناعة كفاءات الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:12
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
الرياضة
«7 نقاط» أسوأ محصلة للشارقة منذ 9 سنوات!
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©