انطلاق معرض تأجير اليخوت ضمن فعاليات «أبوظبي للقوارب»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن انطلاق معرض تأجير اليخوت للمرة الأولى ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025.

ويتيح هذا الحدث البحري مساحة عرض حصرية لليخوت الفاخرة، بما يعزز حضور مجتمع اليخوت الفاخرة العالمي في أبوظبي.

ويواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب بدورته السابعة، ترسيخ مكانته كأبرز حدث بحري في المنطقة، جامعاً تحت سقفه نخبّة من قادة الصناعة والمبتكرين وهواة الإبحار والمستأجرين والمشترين.

ويمثل إطلاق معرض تأجير اليخوت ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025 مرحلة جديدة في تطور هذا الحدث البحري الرائد، ليصبح احتفالاً شاملاً بكل ما يتعلق بعالم البحر، ومنصة نشطة تجمع أشهر الشركات والعلامات التجارية العالمية.

ويُسهم المعرض في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لليخوت الفاخرة والرحلات البحرية الراقية والتميز البحري، فضلاً عن دوره في فتح آفاق التعاون والتواصل الدولي بين الخبراء والمحترفين ورواد المجال الجدد.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 وكابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك إن تدشين معرض تأجير اليخوت يُمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة بحرية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، ويتيح هذا الحدث المتخصص لليخوت والرحلات الفاخرة فرصة فريدة للمجتمع البحري العالمي للاحتفاء بالتميز في مختلف جوانب القطاع، ولا يقتصر دور معرض تأجير اليخوت على إضافة قيمة استثنائية لهذا الحدث المميز، بل يسهم في تعزيز مكانة معرض أبوظبي الدولي للقوارب مركزا عالميا لليخوت الفاخرة، بما يرسخ ريادة الإمارة في صناعة الترفيه البحري الفاخر.

جاء تنظيم «معرض تأجير اليخوت» ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب ثمرة تعاون مشترك بين «تجربة أبوظبي» وياس مارينا ورابطة الترفيه البحري، إذ سيحظى الزوّار بفرصة مشاهدة مجموعة مميزة من اليخوت العملاقة والقوارب الفاخرة.