«طيران الإمارات» تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران باستثمارات استراتيجية



دبي (الاتحاد)

اختتمت طيران الإمارات بنجاح مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 أعلنت خلالها عن مجموعة من الصفقات الاستراتيجية لتوسيع أسطولها، وكشفت عن أحدث منتجات المقصورات والتقنيات المبتكرة، كما وقعت عدد من الشراكات الهادفة إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات كمركز متنامٍ لصناعة الطيران، بما يعكس ثقتها القوية بآفاق النمو طويلة المدى.

واستقطبت طائرات الناقلة الإيرباص A380 وA350 والبوينج 777 في المعرض، عدداً كبيراً من الزوار تجاوز 82 ألف زائر على مدى أيام المعرض، فيما اختبر أكثر من 15 ألف زائر تقنية ستارلينك للاتصال فائق السرعة على متن طائرة البوينج 777 التابعة لطيران الإمارات.

كما أعلنت الناقلة خلال المعرض عن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الداعمة لخططها الطموحة التي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، شملت، التوسع في الأسطول، حيث طلبت طيران الإمارات شراء 65 طائرة إضافية من طراز بوينج 777-9 و8 طائرات إضافية من طراز إيرباص A350-900 بقيمة إجمالية تبلغ 41.4 مليار دولار. وارتفع بذلك إجمالي طلبات الناقلة من الطائرات عريضة البدن إلى 375 طائرة مع تسليمات ممتدة حتى عام 2038.

كما شملت الارتقاء بتجارب السفر، حيث عرضت طيران الإمارات خلال المعرض تقنية ستارلينك على متن إحدى طائراتها البوينج 777-300ER المحدثة، ما أتاح للزوار اختبار الاتصال بسرعات عالية بشكل مباشر. وستقوم الناقلة بتركيب ستارلينك على متن 232 طائرة خلال العامين المقبلين، كما أعلنت عن خطط لتحديث 111 طائرة حالية بمنتجات مقصورات متطورة وتقنيات ترفيه جوي غامرة من الجيل الجديد.

بالإضافة إلى «توسيع الشراكات»، حيث عززت طيران الإمارات شراكتها مع خطوط طيران جنوب أفريقيا عبر اتفاقية تبادل للرموز، ومددت شراكتها مع إير كندا في مجالي تبادل الرموز وبرامج الولاء حتى ديسمبر 2032، مع توسيع التعاون عبر عدة مجالات. كما أبرزت الناقلة نجاح تعاونها الواسع مع فلاي دبي، بجانب «التقدم في مجال وقود الطائرات المستدام»، حيث وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك لاستكشاف وتطوير مبادرات مشتركة لتزويد وقود الطيران المستدام في دبي.

وفيما يتعلق بتعزيز كفاءة المجال الجوي، تعاونت طيران الإمارات مع «دانز» وشركة «تاليس» لإطلاق أبحاث تهدف إلى خفض وقت الانتظار عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، وتعزيز كفاءة إدارة المجال الجوي لدولة الإمارات.

وبشأن تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت طيران الإمارات شراكة مع شركة «أوبن إيه آي» لاعتماد إصدار ChatGPT Enterprise على مستوى المؤسسة، مدعوماً ببرامج تدريبية متخصصة وأطر تنفيذية استراتيجية.

ودعماً للقدرات الصناعية في دبي ودورها المتنامي ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الطيران، وقّعت طيران الإمارات عدة اتفاقيات محورية لتأسيس مشاريع تصنيع وتوسعة قدرات صيانة المحركات وإرساء قدرات اعتماد تصميم محلية وتتضمن، مذكرة تفاهم مع سافران لتأسيس أول منشأة في دبي لتصنيع مقاعد الطائرات، تبدأ بإنتاج مقاعد درجة الأعمال والدرجة السياحية لمشروع تحديث الطائرات، مع خطط مستقبلية للتوسع نحو الإنتاج الخطي باستخدام أحدث تقنيات التصنيع، ومع مجموعة «سي سي إي» لتطوير منتجات المقصورات والشحن من الجيل المقبل، ودراسة قدرات التصنيع والخدمات داخل دولة الإمارات.

كما وقّعت الناقلة مذكرة تفاهم مع رولز رويس تتيح لطيران الإمارات إجراء أعمال صيانة وعمرة محركات Trent 900 لطائرات A380 في منشأة جديدة مخصصة اعتباراً من 2027. وتمدد الاتفاقية خدمات «توتال كير» إلى أربعينات القرن الحالي، حيث تتولى طيران الإمارات أعمال إصلاح مبيت المروحة، فيما تحتفظ رولز رويس بقدرات إصلاح الوحدات عبر شبكتها العالمية.

وحصل مركز طيران الإمارات الهندسي على أول اعتماد من نوعه في دولة الإمارات من الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة بوصفها «جهة تصميم معتمدة»، يشمل أعمال التعديل الجوهري على الطائرات، ما يرسّخ قدرات تصميم واعتماد محلية متقدمة تدفع بخبرات الطيران الوطنية نحو مستويات أعلى.

وخلال أسبوع المعرض، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم للسنة الثامنة على التوالي ضمن جوائز «ألترا»، كما فازت بجائزتي أفضل ناقلة جوية في العام وأفضل درجة أولى لعام 2025 ضمن جوائز «أفييشن بيزنس».