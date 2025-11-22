الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الرئيس التنفيذي لشركة «انفيكتوس للاستثمار» لـ «الاتحاد»: استثمارات أبوظبي بقطاع الأغذية والزراعة تعزز الاكتفاء الذاتي

عمليات الشركة تمتد إلى 65 دولة والاستثمار في أفريقيا محور أساسي للنمو (الاتحاد)
23 نوفمبر 2025 02:20

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة «انفيكتوس للاستثمار»، أن الإمارات وضعت خطة شاملة للزراعة المستدامة تهدف إلى رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051، موضحاً أنه في أبوظبي، تعمل الشركة العالمية القابضة و«القابضة» (ADQ) على تنفيذ هذه الرؤية، من خلال الاستثمارات في شركات الأغذية والزراعة التي تعمل على إيجاد حلول تعزز الاكتفاء الذاتي ومرونة النظام الغذائي وسلاسل التوريد في الدولة.  وقال عبداللطيف لـ«الاتحاد»: إن مشاريع مثل «وادي تكنولوجيا الغذاء»، ومجمع تنمية الغذاء، ووفرة المياه في دبي، تسهم في تطوير التقنيات المستدامة التي تدعم هذا التوجه، مؤكداً التزام الشركة بدعم رؤية الدولة الطموحة من خلال الاستثمارات والمبادرات التي تنفذها سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي، للمساهمة في بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة.

وأشار إلى ارتفاع عدد الأسواق التي تعمل بها شركة «انفيكتوس للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 65 سوقاً حول العالم، موضحاً أن الشركة وسعت خلال العامين الماضيين نطاق عملياتها ليشمل أسواقاً جديدة ومتنوعة، من بينها بوروندي والكاميرون وإثيوبيا والعراق وساحل العاج وملاوي والمغرب وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وتركيا.
وذكر أن الشركة دخلت مؤخراً إلى أسواق كل من: أنغولا وبوركينا فاسو وغانا والأردن ومدغشقر وموريتانيا وهولندا والسنغال وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.
وأكد عبد اللطيف، أن «انفيكتوس للاستثمار»، الشركة المتخصصة في تجارة الأغذية الزراعية تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تواجدها في الأسواق الساحلية بأفريقيا، والتي تشكّل أكبر اقتصادات القارة وبواباتها التجارية الرئيسية، مما يتيح لها الوصول إلى طرق الشحن العالمية بتكاليف لوجستية أقل وقدرات أكبر لتوزيع منتجاتنا، متوقعاً أن اكتمال وجود الشركة في جميع الأسواق الساحلية بأفريقيا، بنهاية العام، مما يتيح لها الانطلاق نحو التوسع في مناطق أخرى واستكمال شبكتنا التشغيلية في القارة الأفريقية.

استحواذات 
وعن تنفيذ الشركة عمليات استحواذ جديدة خلال الفترة المقبلة، قال عبد الطيف: إن «انفيكتوس للاستثمار»، تواصل تنفيذ استراتيجية نمو طموحة تهدف إلى زيادة إيراداتها خمسة أضعاف، إلى 25 مليار درهم (ما يعادل 6.8 مليار دولار) بحلول عام 2028، مقارنةً بنتائج عام 2023. وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على مسارين متكاملين أولهما تعزيز الحضور في الأسواق الحالية من خلال توسيع نطاق منتجاتنا والاستثمار في تطوير قدرات سلسلة التوريد، والثاني يقوم على مواصلة التركيز على فرص الاستثمار الواعدة ضمن سلسلة القيمة الزراعية والغذائية بهدف تعزيز أعمال الشركة على جميع المستويات، بما يحقق رؤيتها في بناء كيان متكامل في هذا القطاع الحيوي. وفيما يخص تركيز الشركة على الأسواق الأفريقية أفاد عبد اللطيف، بأن أفريقيا تمتلك فرصاً كبيرة لتعزيز النظم الغذائية وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ولهذا تعد محوراً أساسياً في خطط النمو المستقبلي للشركة. 
وقال: إن استراتيجية الشركة ترتكز على إحداث تحول شامل في جميع السلع التي نستوردها إلى القارة ونصدرها منها، بما يشمل استيراد المواد الغذائية الأساسية ومعالجتها محلياً وبناء شبكات غذائية أكثر مرونة وكفاءة، كاشفاً أن الشركة تعمل على الاقتراب من مصادر الإنتاج والتعاون مباشرة مع المزارعين، بهدف رفع الإنتاجية الزراعية وإضافة قيمة للمنتجات المزروعة محلياً، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق التصديرية. 
وأشار عبد اللطيف إلى أن استحواذ «انفيكتوس للاستثمار»، على شركة ميريك للصناعات في موزمبيق في وقت سابق من العام 2025، والاتفاقية التي وقعتها في مايو 2025 للاستحواذ على 65.25% من شركة أنغاتا في أنغولا، تشكل كلا جانبي هذه الاستراتيجية. 

تقلبات الأسعار
رداً على سؤال عن واقع السوق العالمية حالياً، وتأثيره المحتمل على أداء الشركة، أجاب عبد اللطيف، بأن الحديث عن السلع الأساسية يرتبط عادة بتقلبات الأسعار، ولكن نموذج أعمال الشركة التشغيلي مختلف بطبيعته، إذ تركز محفظة «انفيكتوس للاستثمار»، على السلع الغذائية الزراعية الأساسية التي تتسم باستقرار الطلب، خصوصاً تلك القائمة على الكربوهيدرات المرتبطة بالاستهلاك اليومي.
ولفت إلى أن استقرار دخل الشركة يأتي من هيكلية أعمالها المدروسة، حيث تتبع نهجاً استثمارياً محافظاً للحد من مخاطر تغيّر أسعار السلع والعملات، ولذا تقتصر أنشطتها على عمليات الشراء والبيع المتزامنة التي تُنفذ بعقود موقعة مسبقاً وبنفس العملة، فضلاً عن أن انتشار عمليات الشركة في مختلف الدول تتيح ميزة توزيع المخاطر وتجنب الاعتماد على سوق واحدة.

