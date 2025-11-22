الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تباين في أداء أسواق المال العالمية

متعاملون في بورصة نيويورك (أ ف ب)
23 نوفمبر 2025 02:19

أحمد عاطف (القاهرة)

اختتمت أسواق المال العالمية تعاملات الأسبوع على مسارات مختلفة، حيث تباين أداء المؤشرات في الأسواق الأميركية والأوروبية بفعل تحسّن معنويات المستثمرين رغم استمرار مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي، في حين واجهت الأسواق الآسيوية ضغوطاً متجددة بفعل مخاوف النمو، لا سيما في الصين. وفي الولايات المتحدة الأميركية، أنهت مؤشرات وول ستريت، جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، مدعومة بعودة تدفق البيانات الاقتصادية بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، مما أعاد الأمل إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.
أغلق مؤشر S&P 500 تداولات الأسبوع على ارتفاع يقارب 1%، وأنهى مؤشر داو جونز التعاملات بزيادة تجاوزت 1%، وارتفع مؤشر ناسداك بنحو 0.8%.
ورغم الإغلاق على ارتفاع، فإن المؤشرات سجلت تراجعاً على المستوى الأسبوعي، وذلك نتيجة تفاقم مخاوف المستثمرين بشأن الاستثمار المفرط في الذكاء الاصطناعي. كما تباين أداء أسواق المال الأوروبية، إذ استفادت المؤشرات الكبرى من موجة الصعود الأميركية، بينما ضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة على البعض الآخر.
وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني مرتفعاً بنسبة 0.13%، مدعوماً بتحسّن شهية المستثمرين، وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.02%، في المقابل تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8%، بفعل ضعف بيانات ثقة الأعمال والمستهلكين في منطقة اليورو. ويعكس الأداء الأوروبي حالة من الترقّب، إذ لا تزال المخاوف قائمة بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي، مما جعل الارتفاعات محكومة بقدر من الحذر.
وفي الأسواق الآسيوية، شهدت تداولات الأسبوع تحركات هبوط، متأثرةً بالضغوط المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي الصيني، حيث تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بشكل ملحوظ بنحو 2.4% في جلسة نهاية الأسبوع.
وتكبّدت المؤشرات الصينية خسائر كبيرة على رأسها شنغهاي المركب الذي تراجع بنسبة 2.45%، وكذلك تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 2.44% نتيجة ضعف معنويات المستثمرين وتزايد المخاوف بفعل التوترات السياسية.

