شركات وطنية تعرض أحدث منتجاتها البحرية في «أبوظبي للقوارب»

رشا طبيلة (أبوظبي)



تعرض شركات وطنية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب، الذي تتواصل فعالياته لغايه اليوم الأحد، منتجات بحرية جديدة من يخوت عائمة بمساحات كبيرة، وإسعاف بحري، ومستلزمات وإكسسوارات القوارب واليخوت، وغيرها من المنتجات.

والتقت «الاتحاد» مع أصحاب ورؤساء شركات وطنية مشاركة في المعرض، أكدوا نمو الطلب على القطاع البحري العام الجاري وتوسع عملياتهم للفترة المقبلة. وسجلت هذه الدورة من المعرض إنجازاً غير مسبوق، إذ تُعد الأكبر في تاريخها، باستقطاب 1068 عارضاً وعلامة تجارية، في مؤشر واضح على تنامي مكانة الحدث على الساحة الدولية.

ويعكس هذا الإقبال، جاذبية أبوظبي كمنصة عالمية للقطاعات البحرية الطامحة للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط. فيما توزعت نسب المشاركة بين 31% للشركات المحلية و69% للشركات الدولية، مما يؤكد أن العاصمة الإماراتية أصبحت نقطة التقاء رئيسية تجمع بين الخبرات العالمية والابتكار المحلي، لتفتح آفاقاً جديدة أمام صناعة المستقبل البحري. ويقدم المعرض منصة شاملة تضم أبرز مصنّعي القوارب وموزعيها، وموردي المحركات والمعدات، ومبتكري الرياضات البحرية، إلى جانب منطقة تسوق مخصصة لمنتجات أسلوب الحياة البحرية، مما يجعله واجهة لعرض أحدث تطورات القطاع واتجاهاته.

وقال عبد الرحمن الروسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في أبوظبي لبناء السفن: تأتي مشاركتنا في النسخة السابعة للمعرض تأكيداً لاستراتيجية الشركة للتوسع في أعمالها لاسيما في القطاع المدني البحري الطبي، حيث يتم عرض لأول مرة منتج بحري مدني جديد وهو إسعاف بحري ومستشفى بحري، إضافة إلى قارب عائم تم طرحه لأول مرة العام الماضي وسيتم إنجازه في 2026 وعرضه على أرض الواقع في الدورة المقبلة من «معرض القوارب بأبوظبي»، فضلاً عن المنتجات العسكرية التي يتم عرضها في المعرض.

من جهته، قال علي حمد القبيسي، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «الكوس مارين»: مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب تتضمن عرض القارب الجديد ذي الـ 37 متراً، الذي يتكون من 5 غرف وصالتين، حيث تتميز قواربنا بمساحاتها الكبيرة وفخامتها.

وأضاف: يعد معرض القوارب فرصة ذهبية لعرض أحدث منتجاتنا وما نقوم به من تطوير على منتجاتنا عاماً بعد عام.

بدوره، أوضح يوسف الشعالي، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة شركة «جلف كرافت»: نعرض 4 قوارب، وهي جزء من أنواع كثيرة من القوارب التي نقوم بإنتاجها محلياً حيث ننتج قوارب يصل حجمها إلى 175 قدماً، و يتم إنتاج بين 50 إلى 60 قارباً ويختاً سنوياً، ولدينا مصنعان في الإمارات ومصنع آخر في جزر المالديف، وسيتم إنتاج يخوت وقوارب جديدة بأحجام 160 قدماً و145 قدماً، والتي سيتم إطلاقها وإنجازها في بداية العام المقبل وعرضها للمرة الأولى في الدورة المقبلة من المعرض.

ولفت الشعالي إلى أنه يتم إنشاء حوض لصيانة وإصلاح القوارب واليخوت لاسيما الكبيرة منها التي تصل إلى أكثر من 200 قدم، وذلك في إمارة عجمان، ومن المتوقع أن يتم إنجازه وافتتاحه بداية العام المقبل.

من جانبه، أشار مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كارتر آند وايت» الإماراتية، إلى نمو النسخة الحالية من معرض أبوظبي للقوارب مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعكس نمو الطلب والإقبال على هذا القطاع الحيوي. وقال: نشارك للمرة السابعة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب حيث نرى نمواً في الطلب على هذا القطاع سواء لليخوت أو القوارب أو مستلزماتها. وأكد عرض منتجات جديدة متعلقة بمستلزمات وإكسسوارات اليخوت من ملابس وعطور وغيرها.