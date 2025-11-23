الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاقية بين كالدس و«3ME» لتعزيز الحلول الهجينة للآليات الدفاعية

اتفاقية بين كالدس و«3ME» لتعزيز الحلول الهجينة للآليات الدفاعية
23 نوفمبر 2025 17:16


دبي (الاتحاد)


أعلنت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، وشركة 3ME للتكنولوجيا الأسترالية الرائدة في تكامل الأنظمة المتقدمة، أمس عن توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الحلول الهجينة لآليات كالدس الدفاعية في مختلف أنحاء المنطقة. 

أخبار ذات صلة
شراكة بين كالدس و«LIG Nex1» لتصنيع الصواريخ في الدولة
«توازن للجودة والمطابقة» توقّع اتفاقيات تعاون مع 3 من شركات مجموعة إيدج

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، وجاستين بين، الرئيس التنفيذي لشركة 3ME للتكنولوجيا. 
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مبادرات مشتركة للتطوير والتكامل تركز على المنتجات والحلول الهجينة، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ويعكس التزامهما المشترك بالابتكار وتقديم قيمة مضافة من خلال مركبات أكثر كفاءة، وأقل انبعاثاً، وأكثر جاهزية لمتطلبات المستقبل في قطاع الدفاع. 
وقال الدكتور خليفة مراد البلوشي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، إن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع رؤيتنا في قيادة دفة الابتكار بمجال التصنيع الدفاعي، ومن خلال التعاون مع شركة 3ME، نسرّع من عملية دمج حلول الطاقة الكهربائية في أسطول مركباتنا، بما يضمن أداءً جاهزاً للمهام، ويدعم في الوقت ذاته استراتيجية تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية وتبني تقنيات المستقبل. 
من جانبه، قال جاستين بين، الرئيس التنفيذي لشركة 3ME للتكنولوجيا، إن تقنيات 3ME للتكنولوجيا المبتكرة أثبتت كفاءتها في أصعب الظروف في أستراليا - بدءاً من المناجم تحت الأرض وصولاً إلى التطبيقات الدفاعية الأكثر تطلباً - واليوم، من خلال الشراكة مع مجموعة كالدس، ننقل خبراتنا إلى دولة الإمارات على نطاق صناعي واسع ونستفيد من قدرات المجموعة التصنيعية المبتكرة في مجال الصناعات الدفاعية.

شركة كالدس
معرض دبي للطيران
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©