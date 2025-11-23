«غرفة دبي» تطلق جولة تعريفية إلى ماليزيا وكمبوديا



كوالالمبور (الاتحاد)

أطلقت «غرفة تجارة دبي» جولة تعريفية إلى ماليزيا وكمبوديا تمتد خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الحالي بمشاركة وفد من ممثلي الشركات الوطنية ورواد الأعمال بهدف استكشاف فرص عقد الشراكات والتوسع الاستثماري الخارجي لشركات دبي ولا سيما في الأسواق الواعدة بجنوب شرق آسيا.

وتركز الجولة على فتح قنوات جديدة للتواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والشركات الرئيسية في البلدين إلى جانب عقد لقاءات أعمال ثنائية تستهدف بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأمد.

كما يشارك الوفد في برنامج مكثف من الاجتماعات الرسمية التي تسلط الضوء على البيئة الاستثمارية في ماليزيا وكمبوديا وفرص التوسع لشركات دبي من خلال فتح مكاتب لها في هذه الدول بما يسهم في تعزيز حركة التجارة عبر التصدير وإعادة التصدير.

وتُعد الجولات الاقتصادية التي تنظمها «غرفة تجارة دبي» إحدى الأدوات الفاعلة لدعم تنافسية قطاع الأعمال الإماراتي إذ تسهم في تعزيز حضور الشركات الوطنية في الأسواق العالمية وربطها بفرص استثمارية مباشرة مع شركاء دوليين.

وتوفر هذه الجولات منصة عملية للتعرف على بيئات الأعمال الناشئة ومتابعة التطورات الاقتصادية في الدول المستهدفة بما يساهم في تمكين الشركات من اتخاذ قرارات توسعية مبنية على فهم معمّق للفرص المتاحة.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود «غرفة تجارة دبي» المستمرة لدعم نمو الشركات الوطنية وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستثمار وتعزيز حضور قطاع الأعمال الإماراتي في الأسواق الآسيوية ذات الإمكانات الكبيرة من خلال تمكين شركات دبي من توسيع أنشطتها الدولية عبر التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة والشركاء المحتملين في كل مدينة واستكشاف الفرص المتاحة في قطاعات ومجالات اقتصادية متنوعة.

كما تشكل هذه الجولات جزءاً من استراتيجية «غرفة تجارة دبي» الهادفة إلى توسيع شبكة العلاقات التجارية العالمية وتعزيز دور الإمارة كمركز رئيسي للتجارة الدولية إذ تمكن هذه المبادرات الشركات من بناء علاقات اقتصادية مستدامة وتبادل الخبرات والاطلاع على الفرص الاستثمارية والوصول إلى حلول جديدة للابتكار والنمو بما يدعم توجهات دبي نحو ترسيخ مكانتها التجارية والاستثمارية.

ويشارك في تنظيم وترتيب برامج الجولة مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين من بينهم سفارات دولة الإمارات في كوالالمبور وبانكوك ووزارات الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في ماليزيا ومجلس تنمية كمبوديا وغرفة تجارة كمبوديا.