اتفاقيات وشراكات جديدة لـ «دانز» تدعم جاهزية دبي بقطاع الطيران



دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز» مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 بحضور فاعل شمل توقيع سلسلة من الاتفاقيات الدولية، وإطلاق مشاريع نوعية، وتنظيم لقاءات مهنية وتقنية عزّزت دور المؤسسة في تطوير أجواء دبي وتعزيز تنافسية القطاع، ودعم جاهزية المؤسسة للتشغيل الكلي لمطار آل مكتوم الدولي.

وجاءت المشاركة تأكيداً على رؤية «دانز» الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة حركة جوية أكثر كفاءة وذكاءً في دبي، ودعم مستهدفات مبادرة «مواهب الطيران 33» التي اعتمدها المجلس التنفيذي للإمارة، والرامية إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة لمستقبل الطيران.

وشهدت أيام المعرض توقيع «دانز» أكثر من 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، كان من أبرزها مذكرة التفاهم مع «سُلطة مطار بيرمودا» لوضع إطار تعاون شامل في خدمات الملاحة الجوية والتدريب والمحاكاة، كما شملت الاتفاقيات توقيع شراكات بحثية وتعليمية مع كل من «جامعة الإمارات للطيران» و«مدرسة آيتاآريا» للأعمال الجوية، إلى جانب تعاون بحثي مشترك مع «طيران الإمارات» و«تاليس» لتطوير حلول رقمية متقدّمة تُسهم في الحدّ من أنماط الانتظار للطائرات وتعزيز القدرة على التنبؤ في العمليات التشغيلية.

وشملت مشاركات «دانز» أيضاً إطلاق منصة لإدارة الحركة الجوية للطائرات من دون طيار في الأجواء، تم تطويرها بالتعاون مع «مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية» وشركة ANRA Technologies.

وتتيح هذه المنصة إصدار موافقات فورية لرحلات الطائرات من دون طيار، ودمج بيانات الرادار والطقس والإشعارات الجوية، مع تعزيز قدرات الكشف وتفادي التعارضات، والتوسع مستقبلاً نحو تطبيقات التنقل الجوي الحضري.

وقال إبراهيم أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية «دانز»: مثّلت مشاركتنا هذا العام محطة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجال جوي أكثر ذكاءً وكفاءة، وتوسيع شراكاتنا الدولية بما يدعم جاهزية دبي لمستقبل الطيران العالمي، وجاهزية المؤسسة للتشغيل الكلي لمطار آل مكتوم الدولي، وعكست اللقاءات والمشاريع التي أطلقناها خلال المعرض، بما في ذلك إطلاق منصة إدارة الحركة الجوية للطائرات من دون طيار وتوقيع شراكات بحثية وتعليمية مع كل من «جامعة الإمارات للطيران» و«مدرسة آيتاآريا» للأعمال الجوية، التزامنا بالابتكار والتميّز التشغيلي، ودعمنا لمستهدفات مبادرة «مواهب الطيران 33» من خلال توفير بيئة متقدّمة تُعزّز فرص التعلّم والنمو للكفاءات الوطنية.