الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: التضخم العالمي.. الحذر باقٍ

محمد كركوتي يكتب: التضخم العالمي.. الحذر باقٍ
24 نوفمبر 2025 01:15

بالرغم من أن التضخم على المستوى العالمي سيشهد، وفق كل التوقعات، انخفاضاً في العام المقبل، إلا أن المخاوف من حدوث هزات على هذا الصعيد في 2026 مرتفعة، ناهيك عن التفاوت في المعدلات بين دولة وأخرى، خصوصاً مجموعة البلدان الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الدولي ككل. وتساهم الأسعار المرشحة للارتفاع بفعل التعريفات الجمركية الأميركية، في بقاء هذه المخاوف، ولاسيما بعد أن تكون السلع التي تباع في الأسواق بأسعار ما قبل التعريفات قد بيعت بالكامل. فقبل بدء فرض الرسوم، شهد العالم موجة هائلة من الاستيراد لتفادي الزيادات الجمركية، ما ساهم في عدم ارتفاع التضخم، ومهد الطريق أكثر لمسار لتراجعه. لكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على حركة أسعار المستهلكين. فعدم اليقين بشأن استقرار الاقتصاد العالمي لا يزال موجوداً، إلى جانب طبعاً تواضع النمو في الاقتصادات الكبرى.
صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.7% في العام المقبل، بينما تجمع التوقعات الأخرى على أنه سيتراجع إلى 4.5% بنهاية العام الجاري. ويبدو واضحاً أن غالبية الاقتصادات المتقدمة، تتجه نحو الحد الأقصى الرسمي للتضخم عند 2%، غير أن ذلك ليس مضموناً تماماً، في ظل الاختلالات الاقتصادية المحلية فيها، وتواضع النمو الذي ستحققه في الفترة المقبلة، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة، التي تساهم مباشرة في رفع مؤشر أسعار المستهلكين، خصوصاً مع حلول موسم الشتاء الذي يشهد عادة طلباً كبيراً على الوقود بكل أشكاله. وإذا ما استمرت الأمور على هذه الوتيرة، فإن «تضخم العام المقبل» سيبقى تحت خط 4%، شرط ألا تحدث مفاجآت وتتفاقم الأوضاع.
من ضمن عوامل التهديد بعدم وصول التضخم إلى 2% في غالبية الاقتصادات الكبرى، الارتفاع المؤكد لتكاليف لإنتاج، بسبب (مرة أخرى) التعريفات الجمركية الجديدة. ولذلك فإن الولايات المتحدة قد لا تشهد أسعاراً للمستهلكين عند المستوى المستهدف أبداً في العام المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة اليورو، التي تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، وارتفاع الإنفاق العسكري بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبالمحصلة، ليست هناك ضمانات لتضخم عالمي قريب جداً من حاجز 2%، إلا إذا صار استقرار الاقتصاد الدولي واضحاً أكثر، وامتصت الأسواق صدمات التعريفات، وخفت الحمائية التي باتت سمة أساسية لاقتصاد العالم.

أخبار ذات صلة
محمد كركوتي يكتب: الرسوم التجارية وتحولات العلاقات الدولية
محمد كركوتي يكتب: شراكات الإمارات.. تدفق العوائد
محمد كركوتي
كلام آخر
آخر الأخبار
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
مباشر.. تغطية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي
اليوم 12:11
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
الرياضة
ثاندر يثأر من بورتلاند في «السلة الأميركي»
اليوم 11:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©