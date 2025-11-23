محمد كركوتي يكتب: التضخم العالمي.. الحذر باقٍ

بالرغم من أن التضخم على المستوى العالمي سيشهد، وفق كل التوقعات، انخفاضاً في العام المقبل، إلا أن المخاوف من حدوث هزات على هذا الصعيد في 2026 مرتفعة، ناهيك عن التفاوت في المعدلات بين دولة وأخرى، خصوصاً مجموعة البلدان الأكثر تأثيراً في الاقتصاد الدولي ككل. وتساهم الأسعار المرشحة للارتفاع بفعل التعريفات الجمركية الأميركية، في بقاء هذه المخاوف، ولاسيما بعد أن تكون السلع التي تباع في الأسواق بأسعار ما قبل التعريفات قد بيعت بالكامل. فقبل بدء فرض الرسوم، شهد العالم موجة هائلة من الاستيراد لتفادي الزيادات الجمركية، ما ساهم في عدم ارتفاع التضخم، ومهد الطريق أكثر لمسار لتراجعه. لكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على حركة أسعار المستهلكين. فعدم اليقين بشأن استقرار الاقتصاد العالمي لا يزال موجوداً، إلى جانب طبعاً تواضع النمو في الاقتصادات الكبرى.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 3.7% في العام المقبل، بينما تجمع التوقعات الأخرى على أنه سيتراجع إلى 4.5% بنهاية العام الجاري. ويبدو واضحاً أن غالبية الاقتصادات المتقدمة، تتجه نحو الحد الأقصى الرسمي للتضخم عند 2%، غير أن ذلك ليس مضموناً تماماً، في ظل الاختلالات الاقتصادية المحلية فيها، وتواضع النمو الذي ستحققه في الفترة المقبلة، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة، التي تساهم مباشرة في رفع مؤشر أسعار المستهلكين، خصوصاً مع حلول موسم الشتاء الذي يشهد عادة طلباً كبيراً على الوقود بكل أشكاله. وإذا ما استمرت الأمور على هذه الوتيرة، فإن «تضخم العام المقبل» سيبقى تحت خط 4%، شرط ألا تحدث مفاجآت وتتفاقم الأوضاع.

من ضمن عوامل التهديد بعدم وصول التضخم إلى 2% في غالبية الاقتصادات الكبرى، الارتفاع المؤكد لتكاليف لإنتاج، بسبب (مرة أخرى) التعريفات الجمركية الجديدة. ولذلك فإن الولايات المتحدة قد لا تشهد أسعاراً للمستهلكين عند المستوى المستهدف أبداً في العام المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة لمنطقة اليورو، التي تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، وارتفاع الإنفاق العسكري بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبالمحصلة، ليست هناك ضمانات لتضخم عالمي قريب جداً من حاجز 2%، إلا إذا صار استقرار الاقتصاد الدولي واضحاً أكثر، وامتصت الأسواق صدمات التعريفات، وخفت الحمائية التي باتت سمة أساسية لاقتصاد العالم.