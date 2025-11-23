خبراء لـ «الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في تبنِّي حلول الدفع والتمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تُعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في تبنِّي حلول الدفع والتمويل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حسب خبراء في مجال المدفوعات والمنصات الرقمية.

وأكد الخبراء لـ «الاتحاد» أن تصنيف الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار وريادة المستقبل وواحدة من أهم الدول في استخدام حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة اليومية وتقديم الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر أماناً وموثوقية، جعل الشركات العالمية تختار الإمارات لطرح حلولها المبتكرة لأول مرة، مشيرين إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تسابق الشركات العالمية على طرح حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل مالي أكثر ذكاءً وشمولاً، ومنها تقنية دمج وكيل الدفع الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في أنظمة المدفوعات، وتأسيس سوق رقمي للمقرضين والمقترضين لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.





مركز عالمي للابتكار

وأكد ديميتريوس دوسيس، رئيس شركة «ماستركارد» في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية، أن ماستركارد تواصل دعم جهود حكومة الإمارات في تسريع التجارة الآمنة، ودفع التحول الرقمي، وتبنِّي الذكاء الاصطناعي عالمياً من خلال إطلاق «مركز ماستركارد للذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية» في دبي عام 2023، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، ما يُرسِّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار وريادة المستقبل، لافتاً إلى أن اختيار دولة الإمارات لإطلاق أول حلول دفع مدعومة بالذكاء الاصطناعي في خطوة تُعد الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة، يُعد برهاناً على ريادة الدولة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأشار دوسيس، إلى أهمية العمل على تطوير منظومة المدفوعات مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى شريك موثوق في حياة المجتمعات الرقمية، وضرورة أن تواكَب هذه التطورات بأعلى معايير الأمان والنزاهة والموثوقية، مشدداً على أهمية ضمان شفافية وأمان التقنية والتجارة الذكية، ما يمكّن المستخدمين والشركات من التعامل بثقة في هذا العصر الجديد الذي يغيّر مشهد التجارة. وقال دوسيس، إن «ماستركارد» أطلقت لأول مرة في دولة الإمارات تقنية «وكيل الدفع»، بالتعاون مع «مجموعة ماجد الفطيم»، بهدف دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في أنظمة المدفوعات، حيث تمثّل التقنية الجديدة وكيلاً رقمياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، يقوم بمراجعة المشتريات ومقارنتها وإتمام عمليات الشراء نيابةً عن المستخدمين، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، وبموافقة المستخدم وإشرافه وتحكُّمه الكامل في جميع المراحل.

وأوضح أن «ماستركارد» تُقدم من خلال تقنية «وكيل الدفع» مفهوم «البطاقات الذكية للوكلاء» المبني على تقنيات التشفير المثبتة التي تدعم حلول التجارة العالمية، مثل المدفوعات الرقمية عبر الهواتف، وحفظ بيانات البطاقات بأمان، وأساليب الدفع من ماستركارد، والمدفوعات القابلة للبرمجة مثل الاشتراكات والمدفوعات المتكررة، ما يخلق مستقبل التجارة الذكية القائمة على الثقة والأمان والتحكم، مشيراً إلى أن تبنِّي وكيل الذكاء الاصطناعي في حلول الدفع يمثّل خطوة نوعية تفتح آفاقاً واسعة أمام فرص جديدة لتطور ونمو الاقتصاد الرقمي المستقبلي في دولة الإمارات.





الجيل الجديد

وبدوره قال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الشارقة الإسلامي، إن المصرف أطلق منصته الرقمية الجديدة SIB Pay، التي تمثل جيلاً متقدماً من حلول الدفع الإلكتروني والذكي المصممة لدعم المؤسسات الحكومية والشركات بمختلف أحجامها، وتعزيز تجربة العملاء في دولة الإمارات، ما يعكس ريادة في الابتكار المالي وتبنّي أحدث التقنيات المصرفية، مؤكداً أن ذلك الإطلاق يأتي في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات تحولاً جذرياً نحو الحلول الرقمية، حيث تسعى المؤسسات إلى تبنّي تقنيات أكثر أماناً ومرونة تواكب سرعة نمو التجارة الإلكترونية وتزايد الطلب على المعاملات الرقمية الآمنة والسريعة. وأشار أبوعلوان، إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستُحدث نقلةً نوعيةً في تجارب العملاء، وستفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمؤسسات لتبنّي حلول دفع ذكية وفعّالة، منوهاً بأن الاستثمار في الابتكار وتعزيز الشمول المالي، ودعم بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة، ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعكس رؤية في تقديم حلول متطورة تواكب المستقبل وتلبّي تطلعات العملاء.





مستقبل مالي

وقال فيبور مندادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيوباي، المتخصّصة في توفير الحلول في مجال المدفوعات الرقمية وحلول التجار في دولة الإمارات، إن دولة الإمارات لطالما عرفت بأنها مركز لتبنِّي التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي واستخدامها لبناء مستقبل مالي أكثر ذكاءً وشمولاً.

وأوضح أنه في هذا الإطار دخلت «نيوباي» في شراكة استراتيجية مع Biz2X، منصة التكنولوجيا المالية العالمية التي تدعم توفير قروضٍ بأكثر من 32 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، من خلال تقنيتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثّل إنجازاً هاماً في سياق أهداف الشركة الرامية إلى توفير تمويل مدمج للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وأكد مندادا، أن الشراكة ستقوم على تأسيس سوق للمقرضين والمقترضين، من خلال دمج محرِّك الإقراض المتطور المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Biz2X في منظومة نيوباي للتجار، ما يتيح اتخاذ قرارات توفير الائتمان في الوقت الفعلي، وتوفير تمويل مخصص، وصرف القروض بشكل سريع، وكل ذلك مدمج مباشرة في منصة نيوباي، منوهاً بأن «نيوباي» تلتزم ببناء منظومة مالية مزدهرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث ستتيح هذه الشراكة تطوير كيفية حصول الشركات الصغيرة على رأس المال، ما يجعل الإقراض أسرع وأذكى وأكثر شمولاً.



منصة عالمية

أكد الدكتور صلاح الدين عبد الرحمن، الاستشاري والخبير المالي، أن دولة الإمارات باتت تُصنَّف في صدارة الدول العالمية في تبنّي حلول الدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن أصبحت منصة عالمية لتبنّي ودعم التقنيات المتقدمة التي تسهم في ترسيخ تنافسية الدولة وريادتها على المستوى العالمي.

وقال: إنّ تركيز الإمارات على أن تصبح مركزاً رائداً لأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، ساهم في تطوير تقنيات جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي لتبسيط الحياة اليومية وتقديم الخدمات بشكل أيسر.