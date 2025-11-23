توقعات بارتفاع أرباح «إيزي جيت» البريطانية

لندن (د ب أ)



من المتوقع أن تعلن شركة «إيزي جيت» للطيران الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، عن ارتفاع قوي جديد في أرباحها السنوية، وذلك رغم تكاليف إضرابات مراقبي الحركة الجوية في فرنسا خلال الصيف. وحذرت شركة الطيران، ومقرها لوتون، في يوليو الماضي من أن الإضرابات، التي عطلت سفر عشرات الآلاف من الركاب، ستسبب تكاليف «كبيرة» لجميع شركات الطيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الشركة: إن الإضرابات التي اندلعت في أوائل يوليو الماضي أجبرتها على إلغاء 660 رحلة، وكبدتها خسائر بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (17.2 مليون دولار). وفي نهاية المطاف، تم إلغاء التهديدات بمزيد من الإضرابات في أكتوبر الماضي. ورغم الإضراب وارتفاع تكاليف الوقود، يتوقع معظم المحللين أن تعلن «إيزي جيت» عن ارتفاع في أرباحها قبل الضرائب إلى 650 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 610 ملايين جنيه إسترليني في عام 2024، وفقاً لشركة «إيه جيه بيل».

ويتوقع المحللون زيادة أكبر في الفترة للعام 2025 -2026 لتصل إلى 740 مليون جنيه إسترليني. لكن أسعار أسهم «إيزي جيت» لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً رغم قوة الأداء المالي.