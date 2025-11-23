9 مشاريع عقارية جديدة توفر 3600 وحدة في جزيرة ياس

سيد الحجار (أبوظبي)



شهدت جزيرة ياس إطلاق عدد من المشاريع الجديدة خلال العام الحالي، والتي تم بيع معظمها بالكامل فور الطرح، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل 8 مشاريع توفر 2700 شقة وفيلا، وذلك منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

كما أعلنت شركة الدار مؤخراً إطلاق المجمع السكني «ياس ريڤا ريزيدنس» والذي يضم 950 شقة، ليصل بذلك إجمالي الوحدات التي توفرها المشاريع التسعة الجديدة بالجزيرة إلى أكثر من 3600 وحدة سكنية.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ «الاتحاد» أن جزيرة ياس تعد من أكثر المناطق جذباً للمشترين العقاريين في أبوظبي، لاسيما في ظل ما توفره الجزيرة من وحدات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية.

وتشمل قائمة المشاريع الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» خلال العام الحالي في جزيرة ياس، مشروع «ياس لينكس للمعيشة الفاخرة» بجزيرة للدار للتطوير، ويضم 133 وحدة، ومشروع «بيرلا 3» لشركة الإمارات ريبورتاج للتطوير والاستثمار، ويضم 325 وحدة سكنية، و«سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات، ويوفر 507 فلل وشقق سكنية، و«باب القصر ريزيدنس 31» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري ويوفر 266 وحدة، و«أوبلا ريزيدنسز - ياس باي» لشركة أجيال دي أتش بي العقارية ويوفر 192 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروع «الديم تاون هومز» لشركة الدار للمشاريع، والذي يوفر 424 وحدة سكنية، و26 وحدة تجارية، بمنطقة الباهية، فضلاً عن مشروع «ياس ليفنج» والذي يتألف من 3 مبانٍ تضم أكثر من 678 شقة، و«ستلر ايلي صعب» لشركة برايم الإمارات المحدودة للعقارات، ويضم 144 وحدة.



طلب مرتفع

وأكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات ارتفاع الطلب على شراء العقارات بجزيرة ياس، في ظل ما توفره الجزيرة من مشاريع متنوعة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وأعلنت مجموعة الدار مؤخراً عن إطلاق مشروع «الديم تاون هومز»، الذي يضم 450 منزلاً في شمال شرق جزيرة ياس، ضمن مشروع «حي الديم السكني»، المجمّع العائلي المعروف سابقاً بـ «بلغيلم»، حيث تم بيع كافة الوحدات السكنية بقيمة تجاوزت 1.8 مليار درهم.

كما أعلنت بيع كامل وحدات مجمّعها السكني الجديد «ياس ليفنج» خلال أيام فقط من طرحه في السوق، محققةً مبيعات إجمالية تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم. وأشار الحمادي إلى أهمية الإعلان مؤخراً عن تطوير مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ميرال» وشركة «والت ديزني» الأميركية، في تعزيز جاذبية الجزيرة كوجهة سياحية وترفيهية رائدة، ما يشجع المزيد من العملاء على شراء العقارات بالجزيرة. وأكد تقرير صادر مؤخراً عن دوبيزل أن سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي شهد أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025.

وأضاف التقرير: يُعزى هذا الأداء المتصاعد إلى مزيج من العوامل الاستراتيجية والتنموية التي أسهمت مجتمعة في تعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، منها المشاريع العقارية الكبرى التي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل مشروع «ديزني لاند» في جزيرة ياس.



مشاريع جديدة

ومن جانبه، أشار حمدان الخوري مدير شركة سينيرز العقارية إلى أن الطلب القوي بجزيرة ياس يشجع شركات التطوير العقاري على مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة.

وخلال عام 2024 شهدت جزيرة ياس تسجيل مشاريع «ذا باي ريزيدنس» لشركة بركة للتطوير العقاري، ويضم 139 شقة، و«فيستا ديل مار» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، ويوفر 90 وحدة سكنية، و«أيكون لادفانسد بروبرتيز ليمتد»، ويوفر 300 وحدة سكنية، و«ياس ريفا» لشركة الدار العقارية ويوفر 298 فيلا سكنية، و«سما بارك» للدار ويضم 249 وحدة سكنية، ومشروع «باب القصر ريزيدنس 25» لشركة أجيال برتفيل للتطوير العقاري، ويضم 216 وحدة، بجانب مشروع «بلغيلم» ويوفر 3486 وحدة سكنية بمنطقة الباهية في أبوظبي.

ولفت حمدان إلى زيادة أسعار العقارات بجزيرة ياس خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه على سبيل المثال فإن الأسعار بمشروع «وترز ايدج» لشركة الدار بجزيرة ياس شهدت ارتفاعاً قوياً خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي خلال النصف الأول من 2025، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى بقائمة أفضل المناطق لشراء الشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي.



تصرفات عقارية

جاءت جزيرة ياس في المرتبة الثانية من حيث المناطق الأعلى في قيمة التصرفات العقارية بأبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمالي تصرفات قيمتها 5.86 مليار درهم.

فيما حافظت جزيرة السعديات على الصدارة بتصرفات تجاوزت 9.1 مليار درهم، فيما جاءت الباهية في المرتبة الثالثة ب 3.98 مليار درهم.

وأعلن مركز أبوظبي العقاري مؤخراً أن إجمالي التصرفات العقارية بلغ 94 مليار درهم عبر تنفيذ 29.400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 الجاري، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.3%، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 48% خلال نفس الفترة مقارنةً بالعام الماضي.