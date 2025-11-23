«الإحصائي الخليجي»: 523.4 مليار دولار استثمار أجنبي في دول «التعاون»

مسقط (وام)



أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس والتي لا تشمل الاستثمارات البينية، بلغت نحو 523.4 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نحو 80% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية.

وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023، وارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في 2015 إلى 130.3 مليار دولار في 2023، أي ما يعادل 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

وأرجع المركز ذلك إلى تطور البنية الأساسية والتقنية، وتبني التشريعات الحديثة التي عززت من جاذبية المنطقة كمركز استثماري عالمي.

وسجلت التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون نمواً طفيفاً بنسبة 1.1% خلال 2024، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولار للبرميل في 2023 إلى 80.5 دولار في 2024.

وحققت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التقدم في مسار تنويع القاعدة التصديرية.