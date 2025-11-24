الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

النفط يتراجع وسط تقدم في محادثات السلام الأوكرانية

أسعار النفط
24 نوفمبر 2025 08:26

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى حل وارتفاع الدولار الأميركي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 62.42 دولار للبرميل بحلول الساعة 0148 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 57.91 دولار للبرميل.
واتجه الدولار نحو تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي له في ستة أسابيع مع وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أواخر مايو. وتؤدي قوة الدولار الأميركي إلى ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

