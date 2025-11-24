الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

الذهب
24 نوفمبر 2025 08:22

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4051.48 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4049.50 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبا يوم الجمعة، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأميركية في سبتمبر إلى أن البنك المركزي الأميركي من المرجح أن يتوقف مؤقتا عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 49.86 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1527.25 دولار. وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1384.18 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
تعاملات الذهب
