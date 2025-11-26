إيليت القابضة وجيتور الإمارات تحتفلان بالإطلاق العالمي لسيارة جيتور "G700" الجديدة كلياً

احتفلت جيتور الإمارات، بالشراكة مع مجموعة إيليت القابضة، بتحقيق إنجاز بارز في قطاع السيارات بدولة الإمارات عبر الإطلاق العالمي لسيارة جيتور G700 الجديدة كليًا، وذلك في ساحة باب الشمس الشهيرة في دبي.







وجمع الحدث نخبة من ممثلي وسائل الإعلام، وشركاء القطاع، وعددًا من كبار الشخصيات، في أمسية استثنائية للكشف عن أكثر سيارات جيتور تطورًا وفخامة للطرق الوعرة حتى اليوم. وأقيم الحدث وسط أجواء صحراوية ساحرة تبعد نحو 40 دقيقة عن وسط مدينة دبي، مقدمًا تجربة غامرة عكست طموح جيتور الجريء في إعادة تعريف مفاهيم المغامرة والفخامة في المنطقة.







بدأت الأمسية بعرض إضاءة افتتاحي، تلاه كلمات من قائدة الشركة أكدت على التوسع العالمي المتسارع لعلامة جيتور والتزامها العميق بالسوق الإماراتي. ثم شهد الحضور الإطلاق الرسمي للمنتج، حيث تم استعراض قوة وتصميم وذكاء سيارة G700 الاستثنائية.





وتواصل البرنامج بعروض خاصة عن الهوية والتصميم، إلى جانب مراسم التسليم الرسمي للنجم الأولمبي العالمي مو فرح، ثم حفل تكريم خاص لشركاء جيتور. واختتمت الأمسية بعرض مبهر للألعاب النارية أعلن رسميًا دخول G700 إلى السوق باعتبارها واحدة من أكثر السيارات المرتقبة في المنطقة.







تُعد جيتور علامة تجارية فاخرة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، تأسست على فلسفة Travel Plus التي تهدف إلى تقديم أسلوب حياة متكامل يتمحور حول الأمان، والراحة، والذكاء، والرفاهية. وقد توسعت العلامة بسرعة في الأسواق العالمية، وتميزت بدمجها بين أحدث التقنيات، والأداء القوي، والفخامة، والقيمة الاستثنائية.



وصُممت سيارة جيتور G700 لعشاق القيادة الذين يتطلعون لما هو أبعد من المعتاد، حيث تعد سيارة دفع رباعي فاخرة لجميع التضاريس، بقوة 904 حصان وعزم دوران 1135 نيوتن متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.6 ثانية فقط. كما تتميز بمدى سير يصل إلى 1000 كم، وقدرة عبور مياه حتى عمق 900 ملم، وخاصية الدوران حول المحور (Tank Turn)، وأقفال تفاضلية، وسبعة أوضاع ذكية للقيادة على الطرق الوعرة، ما يجعلها جاهزة لمواجهة الكثبان الرملية، والمسارات الصخرية، والطرق الحضرية بكل كفاءة واقتدار.





ومن الداخل، تعيد G700 تعريف مفهوم الراحة والتكنولوجيا لعشاق الاستكشاف العصري، حيث تتميز بمقاعد مزودة بخاصية التدليك، ونظام تنقية هواء صحي، وسقف بانورامي يوفر رؤية ممتدة، إلى جانب قمرة قيادة ذكية تضم شاشة عملاقة بحجم 35.4 بوصة، ونظام أوامر صوتية مدعوم بمعالج Snapdragon، وربط رباعي الشاشات، ونظام صوتي فاخر من 18 سماعة Dolby Atmos، لتجمع بين الراحة، والترفيه، والابتكار في كل رحلة.







وتتوفر سيارة جيتور G700 حاليًا في دولة الإمارات حصريًا عبر صالات عرض جيتور المعتمدة التابعة لمجموعة إيليت القابضة، بما في ذلك صالة عرض Jetour G700 GAIA الجديدة في القوز بدبي، وصالة جيتور في شارع المطار بأبوظبي. كما يجري العمل على افتتاح صالات عرض جديدة قريبًا في كل من العين وعجمان، مما يعزز من انتشار العلامة ووصولها إلى عملائها على مستوى الدولة. وتدعو جيتور عملاءها لزيارة صالات العرض لاكتشاف السيارة وتجربة قيادتها والتعرف على مزايا الملكية الحصرية للمشترين الأوائل.



وبصفتها الشريك الحصري لجيتور في دولة الإمارات، تضمن مجموعة إيليت القابضة تجربة ملكية متكاملة من خلال شبكة خدمات متطورة، مع تقديم ضمان لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر، مما يوفر راحة بال وقيمة طويلة الأمد لا مثيل لها.



وقال السيد هارون حياة، المدير المالي لمجموعة إيليت القابضة،: "يمثل إطلاق جيتور G700 لحظة فارقة في مسيرة علامتنا وفي قطاع السيارات في المنطقة. هذه السيارة الهجينة الفاخرة للطرق الوعرة تجسد قيم الابتكار والاستدامة والأداء، والتي تتماشى مع رؤيتنا لمستقبل التنقل. نحن فخورون بتقديم مركبة لا تلبي فقط تطلعات عشاق المغامرة، بل تعكس أيضًا التزامنا بتقديم قيمة وتجربة قيادة استثنائية".





وعلى صعيد الفعاليات المرتقبة، تستعد مجموعة إيليت القابضة، بالشراكة مع جيتور، للهيمنة على كثبان الربع الخالي كراعٍ رئيسي وشريك سيارات لمهرجان ليوا الدولي 2026، أحد أبرز المهرجانات الصحراوية في الدولة. وستستعرض جيتور خلال المهرجان سياراتها الرائدة للطرق الوعرة، بما في ذلك Jetour G700 وT2 i-DM 4WD وT2 Luxury Plus، مانحة الحضور ومالكي جيتور الحاليين فرصة حصرية لمشاهدة قدرات هذه السيارات في أقسى الظروف الصحراوية.







وتواصل جيتور ومجموعة إيليت القابضة معًا إعادة رسم ملامح سوق سيارات SUV في دولة الإمارات، من خلال تقديم مركبات تجمع بين الأداء القوي والفخامة اليومية الراقية. وتمثل G700 بداية حقبة جديدة للعلامة، وتجسد وعد جيتور الأساسي: تصميم جريء، تكنولوجيا متقدمة، وحرية الوصول إلى ما وراء الأفق.





