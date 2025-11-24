قفزة في تداولات الأسهم المحلية إلى 3.65 مليار درهم بعد مراجعة «إم إس سي آي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



قفزت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية، اليوم، إلى نحو 3.65 مليار درهم، مع بدء تنفيذ «إم إس سي آي» (MSCI)، تغييراتها وفقاً لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلن عنها يوم 6 نوفمبر 2025. وتركزت التداولات على عدد محدود من الأسهم، كان أبرزها «أدنوك للإمداد» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث استقطب سيولة بنحو 882.65 مليون درهم، كما تمت إضافة سهم «إن أم دي سي إنيرجي» إلى المؤشر القياسي العالمي ليرتفع السهم بنسبة 2.56% إلى 2.4 درهم، فضلاً عن إضافة سهمي تبريد ومصرف الشارقة الإسلامي إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.



سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 23.46 نقطة وبنسبة 0.24% عند مستوى 9771.91 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.82 مليار درهم، شملت ما يزيد على 691.37 مليون سهم عبر 27893 صفقة. وتصدّر سهم «أدنوك للإمداد» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 882.65 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 360 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 227.18 مليون درهم. وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 159.36 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد» بتداول 157 مليون سهم، ثم «تو بوينت زيرو» بنحو 41.49 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «توبوينت زيرو» بنسبة 4.21% ليغلق عند 2.72 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 1.44% إلى 5.63 درهم. وفي المقابل، شملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.49% إلى 15.8 درهم، و«بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.44% إلى 13.66 درهم.



سوق دبي المالي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 4.71 نقطة وبنسبة 0.08% عند مستوى 5830.85 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 825.37 مليون درهم، بعد التعامل على 183.18 مليون سهم، من خلال تنفيذ 10235 صفقات. وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.4% إلى 24.6 درهم، و«مساكن دبي ريت» بنسبة 4.09% ليغلق السهم عند 1.27 درهم، وأيضاً «الإثمار القابضة» بنسبة 0.76% ليغلق عند 0.262 درهم، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.16% إلى 3.3 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.62% إلى 9.1 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.34% إلى 14.35 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.34% إلى 0.25 درهم ، و«أملاك للتمويل» بنسبة 2.43% إلى 1.6 درهم.



