5.19 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية سبتمبر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 2.2% من 5.087 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 5.199 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 2.5% وبمقدار 61 مليار درهم من 2.417 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، مدفوعاً بالزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 43.9 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.6 مليار درهم.

وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 7.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، وأيضاً المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%.

ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.8% من 3.128 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس 2025 إلى 3.168 تريليون في نهاية سبتمبر الماضي. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.891 تريليون درهم، وأيضاً ودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتصل إلى 294.6 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين، انخفض كل من ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.5%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفع كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 13.8% في نهاية شهر سبتمبر 2025.

وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% على أساس شهري من 1.028 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.032 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بنسبة 1% في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وفي الودائع النقدية بنسبة 0.3%. كما ارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1% من 2.562 تريليون درهم في نهاية أغسطس 2025 إلى نحو 2.589 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025. وبحسب «المركزي»، يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى صعود بمقدار 22.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.4% من 3.079 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 3.123 تريليون درهم، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2»، مدعوماً بارتفاع بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع الحكومية.

وأظهرت بيانات «المركزي» انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 2.5% من 854.1 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي إلى 832.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر. وكان الانخفاض في القاعدة النقدية مدفوعاً بتراجعات في الحساب الاحتياطي بنسبة 8.9%، مقابل الارتفاع في النقد المصدر بنسبة 0.9%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.9%.



أصول أجنبية

فيما يخصّ الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية (لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي)، بلغت 977 مليار درهم مقابل 972.7 مليار درهم في أغسطس 2025. وتوزعت الأصول الأجنبية لـ«المركزي»، بواقع 344.1 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، و581 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و52 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.

ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي «إجمالي الخصوم ورأس المال» من 1.007 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي إلى 1.011 تريليون درهم بنهاية سبتمبر. وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية سبتمبر 2025، بواقع 466.2 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و300.4 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.6 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.1 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 50.5 مليار درهم.

أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزّعت بواقع 221.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و138.1 مليار في الودائع، و607.7 مليار درهم في الاستثمارات، و44.7 مليار درهم للأصول الأخرى.