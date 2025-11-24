Hub71 تُبرم شراكة استراتيجية لتعزيز توسّع الشركات الناشئة في أبوظبي والهند



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار في مومباي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، المنصّة الثنائية التي أُنشئت ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تسريع التجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين.

وتعمل هذه الشراكة على تفعيل أجندة الابتكار الخاصة بالاتفاقية من خلال إنشاء مسار متكامل يمكّن الشركات الناشئة الهندية الواعدة من الدخول إلى سوق أبوظبي والتحقّق من نماذج أعمالها والتوسّع عبر المنطقة. ومن خلال هذه المبادرة، ستدعم Hub71 سلسلة الشركات الناشئة Start-Up Series التابعة للمجلس عبر إتاحة مسار منظّم لدخول السوق في إمارة أبوظبي. ومع الإعلان عن نتائج نهائيات السلسلة التي ستُقام في نيودلهي يوم 25 نوفمبر، ستضم Hub71 الشركات الخمس الفائزة إلى برنامج Immersion Hub71 الجديد والمصمم لتسريع دخول الشركات إلى السوق عبر دمج جلسات تحضير افتراضية لرفع الجاهزية للسوق. وستعمل Hub71 على تقديم جلسات معرفية مُختارة بعناية، وتوفير التوجيه، وربط الشركات الناشئة بمنظومة التكنولوجيا في أبوظبي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستختار Hub71 من بين الشركات الفائزة شركة ناشئة واحدة للانضمام إلى برنامج Access، الذي يوفّر لها دخولاً منظماً إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بما يشمل تجربة اندماج سلسة تمكّن المؤسسين من استكشاف الفرص، والتواصل مع الأطراف المعنية الرئيسية، وتحديد مسارات النموّ طويلة المدى في المنطقة.

وقال الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند: «تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فصلاً جديداً في شراكتنا الثنائية، ويعتبر الابتكار ركيزة لهذا التحوّل. وتُبرز سلسلة Start-Up Series عمق المواهب في الهند، كما تعكس التزام دولة الإمارات بتوفير منصّات عالمية المستوى لتمكين المؤسسين من التوسّع عالميًا. وتعزّز هذه الشراكة مع Hub71 الطموح المشترك بين البلدين، لترسيخ ممرّ ناشئ فعّال يربط بين الشركات الناشئة، ويحفّز الاستثمار وتبادل التكنولوجيا والنموّ الاقتصادي المستدام».

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «بالتعاون مع مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، نعمل على تمهيد مسار واضح يتيح لرواد الأعمال الوصول إلى فرص أوسع لتطوير أعمالهم وتعزيز نموهم. ويجسّد هذا التعاون التزامنا بدعم المؤسّسين الطموحين وتمكين رحلتهم في بناء شركات ناجحة».

وقال أحمد الجنيبي، مدير مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند: «تسهم هذه الشراكة مع Hub71 في دعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود، وتمنح المؤسسين الهنود فرصة حقيقية للاستفادة من مسار توجيه الشركات الناشئة بين الهند والإمارات. ومن خلال ربط الشركات الناشئة الهندية بمنظومة التكنولوجيا المزدهرة في أبوظبي، نعمل على تمكين تبادل متوازن للابتكار والفرص وخلق الوظائف، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد في البلدين. وتمثّل سلسلة Start-Up Series منصّة عملية لتحويل إطار عمل الاتفاقية إلى فرص فعلية متاحة أمام مؤسسي الشركات الناشئة».

منذ إطلاقها في يونيو 2025، استقطبت سلسلة Start-Up Series بين الإمارات والهند ما يقارب 10,000 طلب للانضمام من أنحاء الهند، في مؤشر واضح على التوجه القوي نحو التوسّع في دولة الإمارات. كما يتوافق عدد من طلبات المتقدمين مع القطاعات ذات الأولوية لدى Hub71، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والصحية والزراعية والتنقّل والتكنولوجيا المتقدمة، مما يبرز التوافق الاستراتيجي بين قدرات الابتكار في الهند وأجندة التكنولوجيا القطاعية في أبوظبي. ومن خلال مواءمة إطار سياسات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع منظومة Hub71 الداعمة للمؤسسين، ستسهم هذه الشراكة في تسهيل دخول السوق، وتسريع مسارات الوصول إلى العملاء، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين اقتصادين متكاملين في مجال الابتكار. ومن جهة أخرى، ترسّخ هذه الاتفاقية إطاراً عملياً لتبادل الشركات الناشئة المؤثرة بين مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة وبين Hub71، بما يتيح اندماجها السلس في كل من أبوظبي والهند.

وسيحصل المؤسسون الذين يتم تحويلهم على دعم يشمل تأسيس الشركات، والتسهيلات التنظيمية، والتوجيه، والوصول إلى السوق، والتواصل مع المستثمرين والشركاء. كما قد تتم دراسة الشركات المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم وفرص التوسع القائمة، لتعزيز مسارات الابتكار بين دولة الإمارات والهند. وتُعدّ هذه الشراكة إضافة جديدة إلى سلسلة المبادرات الدولية التي تقودها Hub71 لترسيخ مكانة أبوظبي كمنصة لانطلاق الشركات نحو النموّ العالمي. ومن خلال تعزيز مسارات الوصول المتبادلة للمؤسسين وتوسيع نطاق التعاون ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، تواصل Hub71 مهمتها في ربط الشركات الناشئة الطموحة بالأسواق العالمية وتحويل التعاون الثنائي إلى نتائج تكنولوجية واقتصادية ملموسة.