اقتصاد

بنك أبوظبي الأول يصدر سنداً إضافياً بقيمة مليار دولار

بنك أبوظبي الأول
24 نوفمبر 2025 19:14


أبوظبي(الاتحاد)
 أعلن بنك أبوظبي الأول، نجاحه في إصدار سند إضافي دائم من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار أميركي، غير قابل للاستدعاء قبل ست سنوات، بمعّدل فائدة ثابت يبلغ 5.875%.

وقال البنك، في بيان صحفي، إنه تمّ تحديد التسعير عند 5.875%، أي أقلّ بمقدار 50 نقطة أساس من النطاق الأوّلي الذي يتراوح بين 6.375% - 6.500%، مشيراً إلى أن ذلك يشكّل أدنى عائد لإصدار تقليدي من الشريحة الأولى بالدولار الأميركي في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ مايو 2021، ما يؤكّد القوّة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، ومكانته الريادية باعتباره البنك العالمي لدولة الإمارات.

وشهد الإصدار الذي من شأنه أن يُعزّز قاعدة رأس المال لدى البنك مع اقتراب عام 2026، ويدعم استراتيجيته طويلة الأمد في إدارة رأس المال، إقبالاً قوياً ولافتاً من المستثمرين، مسجّلاً طلباً عالمياً عالي المستوى، ومتنوّعاً، يشمل أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة، وآسيا.

وتجاوزت الطلبات 3.3 مليار دولار، محققةً زيادة تغطية بنحو 3.3 ضعف، ومسجّلةً أكبر سجلّ طلبات يحققه بنك إماراتي عند إصدار أدوات رأسمال من الشريحة الأولى، وأكبر سجلّ طلبات لأي إصدار شريحة أولى في دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام. وقال فيليكس جرين، أمين خزينة المجموعة في بنك أبوظبي الأول: «يعكس نجاح إصدار سند إضافي من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، وبعائد يبلغ 5.875%، القوة الائتمانية لبنك أبوظبي الأول، وثقة المستثمرين به، خاصة في ظل تقلبات السوق، وارتفاع المعروض إقليمياً. ويؤكّد سجلُّ الطلبات القياسي مكانة البنك الراسخة مع اقتراب نهاية العام، ويشير إلى استمرار جاذبية ائتماننا لدى المستثمرين العالميين. كما يجسّد هذا الإصدار مستوى التعاون المتميز بين فرق الخزينة، والعلاقات مع المستثمرين، وأسواق رأس المال».

بنك أبوظبي الأول
