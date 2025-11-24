جوليوس باير يفتتح مكتباً استشارياً جديداً لإدارة الثروات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلن جوليوس باير السويسري المتخصّص بإدارة الثروات، عن توسيع عملياته في أبوظبي بتأسيس مكتب استشاري جديد في أبوظبي العالمي (ADGM).

وأوضح أن شركة جوليوس باير (أبوظبي) المحدودة ستقدم عقب استكمال الموافقات التنظيمية النهائية، خدمات إدارة الثروات للأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة، والمكاتب العائلية، وروّاد الأعمال ومن المتوقع افتتاح المكتب الجديد الشهر المقبل ديسمبر 2025. وسيتولى قيادة شركة جوليوس باير (أبوظبي) المحدودة أمير إسكندر، الذي انضم بمنصب الرئيس التنفيذي وسيعمل أمير في منصبه الجديد تحت إشراف ريجيس برجر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جوليوس باير.

وقال ستيفان بولينجر، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة جوليوس باير المحدودة: «تُعدّ منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم أسواق النمو بالنسبة لجوليوس باير، وهي تحظى بأهمية محورية في استراتيجيتنا العالمية. فقد لمسنا منذ عقدين الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة، ورسّخنا حضوراً محلياً قوياً سمح بتحقيق النمو لنا ولعملائنا. وبالتالي، فإن توسعنا في أبوظبي يأتي استمراراً للمسيرة الحافلة بالإنجازات، وهو إعادة تأكيد على التزامنا طويل الأمد تجاه هذه المنطقة الديناميكية».

ومن جهته، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يسعدنا أن نرحّب بجوليوس باير، إحدى أبرز مجموعات إدارة الثروات في العالم، في أبوظبي العالمي (ADGM). ويُعدّ قرارهم بافتتاح مكتب في مركزنا المالي الدولي تأكيداً على الثقة في بروز أبوظبي كمحور مالي عالمي لإدارة الثروات والأصول. وبفضل إطارنا التنظيمي المتقدم، وتوافر رؤوس الأموال، ونمو مجتمع يضم مكاتب عائلية، ومستثمرين سياديين، ومؤسسات مالية عالمية، يتمتع أبوظبي العالمي (ADGM) بمكانة فريدة تمكّنه من دعم جوليوس باير في خدمة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً، والمكاتب العائلية. إن حضورهم، بما يحمله من إرث سويسري عريق وسمعة راسخة في إدارة الثروات عالمياً، إلى جانب فهم عميق للمنطقة ودولة الإمارات، يشكّل دليلاً قوياً على جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM) كوجهة مفضلة لمديري الثروات الدوليين الراغبين في خدمة عملائهم انطلاقاً من أبوظبي».

من جانبه، قال راهول مالهوترا، رئيس شؤون منطقة الأسواق الناشئة لدى جوليوس باير: «أبوظبي هي أحد أكثر مراكز الثروة طموحاً في العالم، حيث تلتقي تقاليد الشركات العائلية بجيل جديد من روّاد الأعمال. إن تأسيس مكتب استشاري في أبوظبي العالمي (ADGM) يُعد خطوة طبيعية في مسيرة نمو جوليوس باير في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسرنا الترحيب بأمير إسكندر لقيادة حضورنا في العاصمة، حيث يحظى بدعم قوي من فريق يتمتع بعلاقات واسعة وخبرات كبيرة في السوق المحلية، مما يسهم في تعزيز مكانتنا في الدولة وقدرتنا على تلبية احتياجات العملاء».