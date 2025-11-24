الدار تضع حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع «مراكز الدار اللوجستية» في دبي



أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الدار عن تقدم أعمال التسليم المرحلي لمشروع «مراكز الدار اللوجستية» الواقع ضمن «مجمع الصناعات الوطنية»، والذي يُمثل مجمعاً لوجستياً متطوراً من الدرجة الأولى، ضمن أسرع المراكز الصناعية نمواً في دبي.

وقالت الشركة في بيان لها إنه تم وضع ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع، الذي من المقرر تسليمه على مرحلتين المبنى الأول، الذي تفوق مساحته 67,000 متر مربع، سيُسلَّم بحلول الربع الثاني 2026، بينما من المقرر إنجاز المشروع بأكمله في الربع الأول 2027، وتتولى مجموعة أمانة تنفيذ أعمال إنشائه في إطار شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

وتمتد «مراكز الدار اللوجستية» في «مجمع الصناعات الوطنية»، على مساحة تقارب 150,000 متر مربع، ويتألف من ثلاثة مبانٍ عصرية مُصممة خصيصاً لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين. ومن المقرر تسليمه على مرحلتين، مع توقعات بإنجازه بالكامل في الربع الأول من عام 2027. وقد صُمم المشروع بطريقة تتيح دمج حلول الأتمتة وأنظمة التخزين المتقدمة بسلاسة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات التشغيلية المتغيرة لمزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL) وشركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة.

ويتميّز المشروع، المصنّف من فئة «الدرجة الأولى»، بمواصفات تقنية عالية تشمل ارتفاع الأسقف الداخلية لعلو 15 متراً، وأرضيات مستوية بدقة كبيرة من طراز (FM1)، بالإضافة إلى مساحات وحدات مرنة تتراوح بين 5,000 و60,000 متر مربع، ما يُتيح للمستأجرين إمكانية التوسع بكفاءة. وعلاوة على ذلك، يضمن وجود منافذ مستقلة لكل مبنى، تدعمها شبكة طرق داخلية مُصممة بنظام حركة مرور أحادي الاتجاه، تحقيق انسيابية تامة في حركة الشاحنات داخل الموقع، وتسريع وتيرة العمليات اللوجستية بفاعلية وأمان.

ومع استمرار تقدم الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى، انضم مؤخراً مسؤولون تنفيذيون كبار من الدار و«دي بي ورلد» و«مجمع الصناعات الوطنية» إلى «مجموعة أمانة» في حفلٍ أُقيم خصيصاً لوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من المشروع.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «يُمثل مشروع مراكز الدار اللوجستية الواقع ضمن مجمع الصناعات الوطنية محطة مهمة في مسيرة النمو المتسارع لمنصة الدار اللوجستية التي تتجاوز مساحتها حالياً مليون متر مربع. وبفضل موقعه الاستراتيجي ضمن مجمع الصناعات الوطنية في دبي، يجمع هذا المشروع المتكامل بشكل فريد بين مزايا الاتصال بشبكات الطرق الحيوية، والتصميم المستدام، والمرونة التشغيلية، مما يلبي الطلب المتنامي على البُنى التحتية الصناعية عالية الجودة والمستدامة في دولة الإمارات».

من جهته قال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي»: «في ظل الارتفاع اللافت في الطلب على المساحات الصناعية واللوجستية في دبي بنسبة تجاوزت 225% خلال العام الماضي، تأتي المشاريع التطويرية الرائدة، مثل هذا المشروع النوعي، لتوفّر للشركات بنية تحتية متكاملة تمكّنها من الانطلاق والتوسع والنمو بخطى واثقة. واليوم، يُشكّل مجمع الصناعات الوطنية قاعدةً استراتيجيةً تضم أكثر من 300 شركة. ومن خلال شراكتنا مع الدار، فإننا نواصل ترسيخ موقع دبي مركزاً إقليمياً رائداً في القطاع اللوجستي والصناعات التحويلية المتقدمة والتجارة، عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد لتكون أسرع وأكثر موثوقية».

يستهدف المشروع الحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة الذهبية، وسيشمل أسطحاً جاهزة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأنظمة تبريد وإضاءة موفّرة للطاقة، بالإضافة إلى استخدام مواد أرضيات صديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية. وحظي المشروع بالفعل بتقدير واسع لتصميمه وتأثيره الاستراتيجي، إذ نال جائزة «مشروع العام للخدمات اللوجستية الصناعية» ضمن فعاليات «جوائز اللوجستيات والنقل 2025». يقع مشروع «مراكز الدار اللوجستية» ضمن «مجمع الصناعات الوطنية» التابع لـ«دي بي ورلد»، وهو مخطط رئيسي يمتد على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً. ويستفيد المشروع من ارتباط مباشر بميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وشبكات الطرق السريعة الرئيسية بما في ذلك شارع الشيخ زايد (E11) وشارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، ما يجعله وجهة مثالية للشركات الإقليمية والدولية الباحثة عن سهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.