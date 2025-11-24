تعاون بين «الطيران المدني» و«الإمارات دبي الوطني» لتوفير حلول الدفع الرقمي



دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إبرام شراكة جديدة مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف توفير حلول دفع جديدة للهيئة، ضمن إطار منصة الاتصال البنكي «Host-to-Host (H2H)».

وبموجب الشراكة، ستتعاون الهيئة العامة للطيران المدني بشكل وثيق مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتسهيل وأتمتة جميع المعاملات الرقمية عبر قاعدة عملاء الهيئة ومورديها وشركائها في قطاع الطيران، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك ضمن بيئة تتسم بمستويات عالية من الأمان. وستوفر منصة الاتصال البنكي «Host-to-Host (H2H)»، التي تولى تطويرها قسم خدمات المعاملات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني، دعماً شاملاً لاستراتيجيات الهيئة في تبني الابتكار الرقمي، وإلغاء المعاملات الورقية والإجراءات البيروقراطية، وذلك من خلال توفير حلول متقدمة عبر الإنترنت لتسهيل الاتصال الفوري، وإجراء عمليات دفع آمنة ومؤتمتة بالكامل. وتساهم منصة الاتصال البنكي «Host-to-Host (H2H)» في تبسيط وتأمين المدفوعات عبر شبكة البائعين التابعين للهيئة العامة للطيران المدني في جميع مراحل إنجاز المعاملات، ما يلغي الحاجة إلى الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً. وتعدُّ هذه الشراكة تتويجاً لفترة طويلة من التخطيط والتجربة والإعداد المشترك بين خبراء الدفع والأنظمة في بنك الإمارات دبي الوطني، والهيئة العامة للطيران المدني. وترمي الشراكة إلى تمكين الهيئة من تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة عبر جميع عملياتها التشغيلية لدعم نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويندرج توفير منصة الاتصال البنكي «Host-to-Host (H2H)» في إطار التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين الجهات المعنية الرئيسة في قطاع الطيران في الدولة، فضلاً عن توفير قيمة استراتيجية لها من خلال تعزيز مستويات الابتكار والأمان والتواصل. وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر شراكتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني مثالاً آخر على حرص الجهات المعنية الرئيسة على الاستفادة من خبرتنا العميقة والموثوقة بصفتنا رواد في توفير حلول التكنولوجيا المالية. ويفتح هذا التعاون آفاقاً جديدة أمام بنك الإمارات دبي الوطني لدعم وتمكين قطاع حيوي يعتبر أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي ورؤيته المستقبلية. ومن خلال دمج منصة الاتصال البنكي Host-to-Host (H2H) لدينا في نظام المدفوعات الخاص بالهيئة العامة للطيران المدني، فإننا لا نعزز كفاءة العمليات التجارية فحسب، بل نساهم أيضاً في دعم استراتيجية الهيئة لمواصلة مسارات التحول الرقمي والتطوير والابتكار». وقال عمر بن غالب، نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «انطلاقاً من سعينا الدائم لتطوير بنيتنا التحتية الرقمية،وتبسيط خدماتنا لتحقيق كفاءة أكبر، فإننا نعمل باستمرار على استكشاف حلول مبتكرة تنسجم مع أهدافنا الاستراتيجية. وتُعد شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة محورية في هذا المسار، حيث تساعدنا على تعزيز كفاءة نظام المدفوعات لدينا ودعم عملياتنا عبر مختلف جوانب قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات. ويوفر هذا التعاون فرصة استثنائية لتحقيق أهدافنا في مجال الأتمتة والتحول الرقمي. كما أن تبني منصة الاتصال البنكي Host-to-Host (H2H) للدفع الرقمي يساعد على بناء علاقات قوية ومستدامة مع كبار المؤسسات والعملاء داخل دولة الإمارات وخارجها».