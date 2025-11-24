الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«العربية للطيران» تضيف لندن إلى شبكة الوجهات

«العربية للطيران» تضيف لندن إلى شبكة الوجهات
24 نوفمبر 2025 19:35

الشارقة (الاتحاد) أعلنت العربية للطيران، عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى مطار لندن غاتويك، اعتباراً من 29 مارس 2026 بمعدل رحلتين يومياً، مما يمنح المسافرين خيارات أوسع للتنقل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن إطلاق هذه الخدمة يُشكّل خطوة استراتيجية تُرسِّخ حضور الناقلة في الأسواق الدولية وتوسيع شبكتها المتنامية انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي، وتعكس التزام العربية للطيران بتقديم تجربة سفر موثوقة لعملائها، بالإضافة إلى دعم حركة السفر والتجارة بين البلدين.وسيتم تسيير الرحلات المباشرة إلى مطار غاتويك لندن على متن طائرات إيرباص من طراز A321neo LR.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تشكّل الرحلات الجديدة إلى مطار غاتويك في لندن، محطة بارزة في مسيرة النمو المتواصل لشركة العربية للطيران. ويعكس هذا التوسع التزامنا المستمر في تعزيز حضورنا في أسواق رئيسية عبر شبكة وجهات أوسع تلبّي احتياجات عملائنا وتوفر لهم تجربة سفر موثوقة». وأضاف: «ويعزّز إطلاق خدمة لندن غاتويك من خيارات السفر انطلاقاً من الشارقة، ويؤكد التزامنا بتوفير رحلات سفر اقتصادية وسلسة لعملائنا، سواء بغرض العمل أو الترفيه».

بدوره، قال جوناثان بولارد، الرئيس التنفيذي التجاري لمطار لندن غاتويك: «شهدنا هذا العام ارتفاعاً لافتاً في الطلب على الرحلات إلى مختلف وجهات الشرق الأوسط، ويسعدنا أن نقدّم للمسافرين من لندن والجنوب الشرقي وجهات وخيارات جديدة للسفر». وأضاف:«يسعدنا انضمام ناقل جوي جديد إلى مطار لندن غاتويك بعد الموافقة الحكومية الأخيرة على الاستخدام المنتظم للمدرج الشمالي، ونتطلع إلى استقبال شركة «العربية للطيران» في شهر مارس، بما يوفّر ربطاً مباشراً مع مدينة الشارقة العريقة والمنطقة ككل».

العربية للطيران
لندن
مطار الشارقة
