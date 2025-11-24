«الاتحاد للطيران» تشغِّل طائرة A380 إلى طوكيو صيف 2026





أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «الاتحاد للطيران» عن تسيير طائرتها من طراز إيرباص A380 إلى ناريتا، طوكيو، في 16 يونيو 2026، تزامناً مع موسم السفر الصيفي المزدحم، حاملة الجناح الجوي الوحيد المكون من ثلاث غرف في العالم، والذي يُقدم تجربة طيران فريدة من نوعها من «الاتحاد للطيران».

وقال آريك دي، رئيس شؤون الإيرادات والشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»: «مع عودة طائراتنا من طراز A380 إلى الخدمة، يسعدنا أن نُقدم طائرتنا المميزة على مسار أبوظبي-اليابان، فضيوفنا دائماً ما يُشيدون بتجربة السفر على متن هذه الطائرة، حيث يُقدم طاقم الضيافة لدينا خدمةً مُتميزة لكل مسافر، سواءً في الدرجة السياحية، أو درجة الأعمال أو الدرجة الأولى، أو الإيوان، جناحنا المُكون من ثلاث غرف».

وتابع: «لقد شهدنا طلباً قوياً من ضيوفنا إلى اليابان، وتُتيح لنا طائرة A380 تلبية هذا الطلب. تُناسب هذه الطائرة هذا المسار تحديدًا، نظراً لأهمية رحلات العمل بين دولة الإمارات واليابان، الدولتان اللتان تربطهما علاقات اقتصادية وثقافية عميقة. لطالما كانت اليابان وجهةً مفضلةً لضيوفنا، فتأتي هذه الخطوة لتُعزز التزامنا تجاه هذه السوق». وتُتيح هذه السعة الإضافية للمزيد من المسافرين اليابانيين، سواءً كمحطة توقف أو وجهةً للاستكشاف. وتنضم طوكيو إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائرات الاتحاد للطيران من طراز A380 إلى جانب لندن وباريس وتورنتو وسنغافورة، مع توفر الرحلات للحجز الآن.