«المسار الشامل للتعليم» تختتم اكتتاب الأفراد وتخصص 10 أسهم لكل مستثمر بحد أدنى



الرياض (الاتحاد) أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم انتهاء فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد والتخصيص النهائي للأسهم المطروحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

بدأت فترة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وانتهت في 20 نوفمبر 2025. وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 95.679 شخصاً وصلت القيمة الإجمالية لطلباتهم إلى 218.2 مليون ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت1.21 مرة.

وخصصت الشركة 10 أسهم بالحد الأدنى لكل مكتتب فرد مع تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي تبعاً لحجم الطلب وبمتوسط عامل تخصيص قدره 80.7%. ونظراً لاكتمال تغطية اكتتاب الأفراد بالكامل، فقد تم تخصيص 9.216.120 سهماً، ما يمثل 30% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص 21.504.280 سهماً، ما يمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح، للفئات المشاركة.

أما عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، والتي انتهت بتاريخ 6 نوفمبر 2025، فأسفرت عن تحديد سعر نهائي لأسهم الطرح بقيمة 19.50 ريال سعودي للسهم الواحد «السعر النهائي للطرح»، وتسجيل طلبات اكتتاب بقيمة ما يقارب 61.6 مليار ريال سعودي، ما يمثل نسبة تغطية بلغت 102.9 مرة. وبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 599 مليون ريال سعودي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستكون 1.997 مليون ريال سعودي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم: «إن الإقبال الاستثنائي من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على طرحنا العام الأولي يعد تأكيداً قوياً على رؤية شركة المسار الشامل للتعليم، ونموذج أعمالها المتين، والفرص الواعدة التي تنتظرها. ويجسد هذا الطرح محطة مهمة تعكس التزامنا العميق بالمساهمة في مسيرة النمو الديناميكية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030. ومع استعدادنا للإدراج في السوق المالية السعودية، نواصل تركيزنا على تقديم تعليم عالي الجودة وشامل، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».