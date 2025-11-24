شراكة بين «قيادات حكومة الإمارات» و«إيرباص بيوند» لتمكين جيل قيادي جديد

دبي (الاتحاد)

أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات إطلاق شراكة استراتيجية مع مبادرة «إيرباص بيوند»، المؤسسة التعليمية والتدريبية التابعة لشركة إيرباص العالمية، وذلك في إطار جهود حكومة الإمارات لتعزيز منظومة تطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات الوطنية وفق أعلى المعايير الدولية.

وقع مذكرة التفاهم محمد يوسف الشرهان، مدير إدارة القيادات الحكومية والمواهب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وآدم ماكغونيغال، الرئيس التنفيذي لـ «إيرباص بيوند»، ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وأكد محمد الشرهان حرص برنامج قيادات حكومة الإمارات على توسيع شبكة الشراكات العالمية الهادفة إلى تعزيز قدرات القيادات الحكومية في الدولة، وتمكينها من امتلاك المهارات والخبرات اللازمة لقيادة حكومات المستقبل، والمشاركة الفاعلة في إحداث التغيير الإيجابي في منظومة العمل الحكومي.

من جهته، قال آدم ماكغونيغال: «نؤمن في (إيرباص) بأن تطوير القيادة هو القوة الدافعة لعجلة الابتكار ورسم ملامح المستقبل».