اقتصاد

«الأعلى للطاقة» يستعرض مبادرة «سيركل دبي»

أحمد بن سعيد وأعضاء المجلس خلال الاجتماع (من المصدر)
25 نوفمبر 2025 01:50

دبي (الاتحاد) 

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الحادي والتسعين للمجلس، الذي عقد افتراضياً، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وحسين لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك.
واستعرض المجلس الأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي، وناقش عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تدفع عجلة الاستدامة في الإمارة، والتطلعات المستقبلية لتحقيق الحياد الكربوني، حيث استعرض محورين رئيسيين: مبادرة «سيركل دبي» لتحسين ممارسات تقليل النفايات التابعة لبلدية دبي، وآخر مستجدات استراتيجية «مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050» التي تتبناها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تنفيذ مبادرات ومشاريع رائدة تعزز موقع دبي في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وكفاءة الطاقة، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، بما يسهم في الوصول إلى نسبة 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. وتعد مبادرة (سيركل دبي) حجر أساس في تحويل منظومة إدارة النفايات في الإمارة نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث تهدف إلى تحسين عمليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية».

أحمد بن سعيد
دبي
الإمارات
المجلس الأعلى للطاقة
المجلس الأعلى للطاقة في دبي
