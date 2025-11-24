منصور بن محمد: قطاع الإنشاءات محرك أساسي للتنمية الشاملة

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن قطاع الإنشاءات، وما يضمه من أنشطة البناء والتشييد، يحتل مكانة مهمة بين القطاعات التنموية الرئيسة، وأنه يمثل أحد المحركات الأساسية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة، كونه يترجم الخطط الاقتصادية والاجتماعية إلى بنى تحتية تخدم الأهداف الاستراتيجية لمختلف القطاعات الأخرى، وتعينها على النمو والتطور.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة السادسة والأربعين من معرض «الخمسة الكبار العالمي» أبرز تجمع للخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق على مستوى العالم، والذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 85.000 متخصص في مجالات البناء والتطوير العمراني وما يزيد على 2.800 جهة عارضة من حول العالم لطرح نحو 60 ألف منتج مبتكر له علاقة بذات المجال.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره للأثر الكبير للحدث وما يضمه من تقنيات وحلول تعد الأحدث في العالم في مجال البناء، مشيراً إلى أن القطاع يسهم في خلق فرص كبيرة للعمل، وتنشيط القطاعات المساندة، وبناء منظومات عمرانية متطورة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الحاضر والمستقبل، بما يواكب مستهدفات الخطط التطويرية والتنموية في دولة الإمارات، ونهج دبي في تسريع معدلات التحول الرقمي والتخطيط الفعال للموارد والهندسة المتقدمة.

وقام سموه بجولة في المعرض استمع خلالها إلى شرح حول أثره في تعزيز الشراكات الدولية، وإتاحة الفرصة للمختصين والشركات للتعاون في تطوير حلول تواكب التحولات المتسارعة في قطاع الإنشاءات، ويدعم مكانة دبي مدينة رائدة في صناعة المستقبل وتطوير مختلف قطاعاته. وشملت جولة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض عدداً من الأجنحة الدولية المشاركة، منها جناحا إسبانيا وإيطاليا، وهما من الدول الرائدة في مجال تقنيات التشييد والبناء، حيث اطلع سموه على أهم المعروضات في الجناحين، واللذين يأتيان في إطار مشاركة مجموعة من الأجنحة الدولية التي حرصت على التواجد في هذا الحدث العالمي.

وتأتي الدورة السادسة والأربعون من المعرض لتؤكد التزام دولة الإمارات المستمر بدفع مسيرة التنمية المستدامة وتطوير بنية تحتية مستقبلية ترتقي بنوعية الحياة وتعزز الاقتصاد وتخدم الأهداف الاجتماعية.

وعلى امتداد 45 عاماً، حقق معرض «الخمسة الكبار» مزيداً من النمو بالتوازي مع التطور الكبير في قطاعات الإنشاءات والتصنيع والاستثمار في دولة الإمارات.