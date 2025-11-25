الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

واصل الذهب تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4141.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر، بعدما زاد 1.8 بالمئة أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1 بالمئة إلى 4139.10 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 51.43 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1553.65 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1399.96 دولار.