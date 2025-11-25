تراجع مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ظل تباين أداء «القيادية»

حسام عبدالنبي (أبوظبي) تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات اليوم وسط تذبذب أسعار أسهم قيادية صعوداً وهبوطاً ترقباً لمسار واضح للأداء خلال الفترة المقبلة وتفاعلاً مع المتغيرات المتسارعة في البورصات العالمية. وبلغت قيمة التداولات الاجمالية 1.86 مليار درهم بعد تداول نحو 611 مليون سهم خلال 33 ألفاً و389 صفقة.

سوق أبوظبي

انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 10.61 نقطة وبنسبة 0.1% عند مستوى 9761.3 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.379 مليار درهم، شملت ما يزيد على 441.45 مليون سهم عبر 22095 صفقة. وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 367.75 مليون درهم، وتلاه سهم «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 101.18 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 93.32 مليون درهم. وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 153.27 مليون سهم، وتلاه سهم «إية دي إن أتش للتموين» بتداول 35.45 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بنحو 28.19 مليون سهم.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 4.95% ليغلق عند 0.424 درهم، و«أدنوك للحفر» بنسبة 1.16% إلى 5.2 درهم، «إيه دي إن أتش» بنسبة 0.12% ليغلق عند 0.801 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 0.3% إلى 3.29 درهم، و«ألف للتعليم» بنسبة 3.5% إلى 1.18 درهم. وفي المقابل شملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «مصرف أبوظبي الاسلامي» بنسبة 1.39% إلى 19.92 درهم، و«الدار» بنسبة 0.95% إلى 8.26 درهم و«تو بوينت زيرو» بنسبة 0.37% إلى 2.71 درهم.

سوق دبي المالي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 7.86 نقطة وبنسبة 0.13% عند مستوى 5822.99 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 484.47 مليون درهم، بعد التعامل على 169.52 مليون سهم، من خلال تنفيذ 11294 صفقات. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.61% إلى 24.75 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 3.45% ليغلق السهم عند 4.19 درهم، وأيضاً «مجموعة تيكوم» بنسبة 3.49% ليغلق عند 3.26 درهم، و«سلامة للتأمين» بنسبة 2.68% إلى 0.42 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.09% إلى 9.2 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «اعمار العقارية» بنسبة 1.11% إلى 13.25 درهم، و«طلبات» بنسبة 1.4% إلى 0.841 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 3.73% إلى 0.387 درهم، و«الاثمار القابضة» بنسبة 1.14% إلى 0.259 درهم.

