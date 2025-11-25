الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"المالية" تطلق خدمات الدفع الخاصة بـ "تابي" لتسهيل سداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

وزارة المالية
25 نوفمبر 2025 17:05

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق خدمات الدفع الخاصة بـشركة تابي، لتوفر للمتعاملين خاصية دفع رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية بالتقسيط من خلال قنوات الدفع المعتمدة على مبدأ "اشترِ الآن وادفع لاحقاً".
تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها مع الشركة المتخصصة في مجال الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تهدف الشراكة إلى تسهيل إجراءات سداد رسوم الخدمات والغرامات في الحكومة الاتحادية من خلال أقساط شهرية ميسرة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة منظومة التحصيل المالي الاتحادي.
وبموجب الشراكة، سيتمكن المتعاملون مع الجهات الاتحادية من الاستفادة من خيارات الدفع بالتقسيط بشكل اختياري.
وأكد سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية أن الشراكة مع "تابي" تأتي ضمن جهود وزارة المالية الرامية إلى توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز إدارة الإيرادات الاتحادية، ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات الاتحادية بطريقة مرنة وآمنة، بما يعزز كفاءة التحصيل.
وأضاف: "يمثل هذا التعاون خطوة نوعية في إطار التحديث المستمر لمنظومة الدفع في الجهات الاتحادية، حيث تحرص الحكومة الاتحادية على تبني حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في إرساء بنية تحتية مالية متكاملة ومستدامة " موضحا أن هذه المبادرة خطوة نوعية في إطار التحديث المستمر لمنظومة الدفع في الجهات الاتحادية.
من جانبه، قال حسام عرب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "تابي"، إن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية بالنسبة للشركة في الوقت الذي نواصل فيه توسيع نطاق خدماتنا لتشمل الحكومة الاتحادية، لطالما كانت مهمتنا هي تزويد العملاء بمرونة مالية أكبر، ونحن فخورون بدعم وزارة المالية في جعل الخدمات الاتحادية أكثر سهولة في دولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
«المالية» تُطلق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص
«المالية» توقع اتفاقية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات دبي الوطني»

تُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود وزارة المالية لتوسيع خيارات الدفع الإلكتروني، وتعزيز الشمول المالي، ودعم منظومة التحول الرقمي في الدولة.
تغطي الشراكة جميع الجهات الاتحادية وتدعم إدارة الالتزامات المالية بمرونة أكبر وتعد امتدادا لنهج الوزارة المستمر في إطلاق المبادرات الرقمية الرائدة الرامية إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وربط الجهات الاتحادية بمنصة واحدة متقدمة، وتسهم في تعزيز القدرة على إدارة الإيرادات بفعالية، وتحسين الربط بين الخدمات المالية الإلكترونية المختلفة ضمن منظومة متكاملة.

المصدر: وام
الغرامات المالية
رسوم الخدمات
وزارة المالية
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©