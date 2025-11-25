شراكة بين «بيوت دوبيزل» و«بريبكو» لتعزيز حلول التمويل العقاري في الإمارات

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة دوبيزل، مذكرة تفاهم حصرية مع «بريبكو» للتمويل العقاري، الذراع التمويلية لشركة بريبكو، المتخصصة في حلول التكنولوجيا العقارية في المنطقة؛ بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توفير تجربة سلسة مدعومة بالتقنية لمستخدمي المنصتين، من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة لشركة بريبكو مباشرة ضمن النظام البيئي المتطور لـ«بيوت دوبيزل». وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى حاسبة رهن عقاري مخصصة توفر تقديرات سريعة وشخصية لسداد الأقساط على كل عقار مدرج، مما يمنحهم شفافية أكبر وراحة أكبر خلال رحلة شراء المنزل.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل «بريبكو» شريك التمويل العقاري الحصري عبر «الإنترنت» على منصتي «بيوت دوبيزل»، لتوفير تجربة متكاملة تحمل العلامة التجارية، وتربط بين المشترين النشطين وخيارات التمويل المصممة خصيصاً لهم.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقعي «بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة دوبيزل: «نؤمن في (بيوت ودوبيزل) بأن مستقبل القطاع العقاري يكمن في قوة التعاون البناء عبر منظومة تكنولوجيا العقارات. وتجسد شراكتنا مع شركة بريبكو رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار، ودعم الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، نساهم في بناء سوق عقاري أكثر ذكاء وترابطاً، يمكن المستهلكين، ويدعم شركائنا، ويسهم في تطوير قطاع عقاري متقدم ومواكب لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت أميرة سجواني، المؤسسة والرئيسة التنفيذية في «شركة بريبكو»: «لطالما كانت رؤيتنا في (بريبكو) تمكين الأفراد وجعل قطاع العقارات أكثر شفافية وسهولة للجميع. شراكتنا مع (بيوت دوبيزل)، وهما من أكثر المنصات العقارية موثوقية في الإمارات، تمكننا من تحقيق هذه الرؤية على نطاق أوسع. معاً، نعيد تعريف تجربة تملك العقارات عبر استخدام التكنولوجيا لتبسيط كل خطوة من رحلة شراء المنزل».

وتعكس هذه الشراكة استمرار ريادة دبي في تشكيل قطاع تكنولوجيا العقارات ديناميكي، ليكون معياراً عالمياً، ولتعزيز مكانة المدينة كرمز للابتكار والثقة والتميز في التكنولوجيا العقارية.