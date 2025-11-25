أسبوع أبوظبي المالي يعلن قائمة شركاء دورة العام 2025





‏ أبوظبي (الاتحاد) أعلن أسبوع أبوظبي المالي عن قائمة شركائه لدورة العام 2025، والتي تتضمن للمرة الثانية على التوالي القابضة (ADQ)، إحدى أكبر الصناديق السيادية في أبوظبي، بوصفها شريكاً رئيسياً، بينما تنضم هذا العام وللمرة الأولى شركة «هانوها فاينانس»، الذراع المالية لمجموعة هانوها الكورية الجنوبية، كشريك مميّز لأسبوع أبوظبي المالي 2025.

يُقام أسبوع أبوظبي المالي 2025 هذا العام تحت شعار «آفاق منظومة رأس المال» وتتضمّن أجندته أكثر من 60 فعالية وما يزيد على 300 جلسة متخصصة، بمشاركة أكثر من 750 متحدثاً عالمياً. حيث سيُركز الحدث على مجموعة من القضايا المحورية التي تساهم في صياغة ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي، بما في ذلك الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحولات في تدفق رؤوس الأموال، والشراكات المؤسسية، وتطور الأُطر التنظيمية، وبناء أنظمة مالية مستدامة وشاملة.

وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين لدورة هذا العام من أسبوع أبوظبي المالي كلاً من بنك أبوظبي التجاري، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة «إيه دي آي»، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، ومبادلة، و«بي جي آي إم»، وساس العقارية، و«يو بي إس»، و«سولميت». وتضم قائمة الشركاء الرسميين سوق أبوظبي للأوراق المالية، و«باينانس»، و«كابيتال دوت كوم»، و«إيتورو»، و«إتش إس بي سي»، و«فيرذر فنتشرز»، و«هاشد»، و«ميدنايت»، و«فينكس»، و«بريسايت»، و«ستاندرد تشارترد».

وقال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسُلطة أبوظبي العالمي (ADGM): «نرحّب بشركائنا الموقّرين في أسبوع أبوظبي المالي 2025. لقد أصبح هذا الحدث المنصة الرائدة لصياغة أجندة القطاع المالي الدولي، ويعزّز الدعم الذي نحظى به من قبل الكيانات والشركات الرائدة مثل القابضة (ADQ) و«هانوها فاينانس» من قدرتنا على تنفيذ مهمّتنا المشتركة والهادفة إلى دفع عجلة الابتكار، وتعزيز ترابط أسواق رأس المال، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ونتطلّع معاً إلى تقديم دورة استثنائية تبرز مكانة أبوظبي في قلب المشهد المالي العالمي».

بدوره قال هيوك وونغ كون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هانوا لايف» التابعة لـ «هانوا فاينانس»: «يُجسّد هذا التعاون محطة مهمة لهانوا فاينانس ولدولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ الشراكة عبر مختلف القطاعات المالية، بما يتجاوز مجالات التمويل الرقمي والويب 3 وإدارة الثروات». وأضاف: «من خلال الاستفادة من أسبوع أبوظبي المالي 2025 كجسر محوري، تسعى هانوا فاينانس إلى أن تكون في طليعة الابتكار المالي في كوريا والإمارات العربية المتحدة».

كما انضمت مجموعة من المؤسسات الإعلامية والكيانات العالمية، من بينها «بلومبرغ»، و«سي إن بي سي»، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«أليانز غلوبال إنفستورز»، و«بي إن واي»، و«بريفان هواردز»، و«سي إم بي» موناكو، و«كوين بيس»، ومشروع التعاون الأوروبي-الخليجي حول التحول الأخضر، بصفة شركاء داعمين لأسبوع أبوظبي المالي 2025. وتواصل «الاتحاد للطيران» دورها البارز في الحدث كشريك الطيران الرسمي لدورة هذا العام، فيما تشارك أكاديمية أبوظبي العالمي وكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك كشريكين للمعرفة.