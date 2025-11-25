صندوق خليفة يُطلق «برنامج رواد العين التدريبي»



العين (الاتحاد) أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، عن إطلاق «برنامج رواد العين التدريبي»، لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز الابتكار في منطقة العين. ويستقطب البرنامج الذي انطلق في 24 نوفمبر الجاري في «مزن هب العين»، المواطنين الإماراتيين من أصحاب الأفكار الطموحة لإحداث تأثيرٍ ملموس في مشهد ريادة الأعمال والابتكار.

ويستهدف البرنامج التدريبي القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع الخفيف، والابتكار الصناعي، والسياحة والثقافة والتراث، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات التطبيقية، وهي مجالاتٌ رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار في العين. وخلال خمسة أيام سينضم المشاركون إلى ورش عمل تفاعلية وجلسات توجيه مخصصة ومسابقات تهدف إلى تسريع رحلتهم في ريادة الأعمال، كما سيكتسبون خبرات عملية في تصميم نماذج الأعمال، وبناء الفرق، وتطوير النماذج الأولية، وتقديم العروض.

وسيختتم البرنامج التدريبي بـ «يوم العرض التجريبي»، حيث يستعرض المشاركون حلولهم وابتكاراتهم أمام لجنة من الخبراء. وستحصل الفرق الثلاثة الأولى على 50 ألف درهم إماراتي كتمويل أولي، بالإضافة إلى الدعم العيني والتوجيه وإمكانية الوصول إلى حاضنة «مسرعات مزن للأعمال» ومنظومتها لريادة الأعمال، كما سيحصل المشاركون على شهادات مشاركة، تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.

وقال خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة: «نفخر بدعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال «برنامج رواد العين التدريبي» عبر توفير الدعم والتوجيه والتدريب. نسعى إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وخاصةً في منطقة العين التي تتمتع بإرث عريق وإمكاناتٍ هائلة، كما نعمل على تمكين المواهب الوطنية لتحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة وتعزيز الابتكار وخلق الفرص، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة».

من جهته، قال علي المهيري، المدير التنفيذي الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها: «يعكس برنامج «رواد العين» التدريبي لالتزام الراسخ لأكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) بالاستثمار في رأس المال البشري والابتكار. ومن خلال تزويد روّاد الأعمال الإماراتيين بالأدوات العملية، والإرشاد، وفرص التمويل، نسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة ومؤثرة تدعم رؤية الدولة على الأمد الطويل».