«منتدى مجالس سيدات الأعمال 2025» يضع خريطة الطريق للاقتصاد الدائري

الشارقة (الاتحاد)

نظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، أمس الاثنين، في الجادة بالشارقة، الدورة الثالثة من «منتدى مجالس سيدات الأعمال» 2025، تحت شعار «تمكين التواصل، تعزيز التأثير، وبناء المستقبل»، وذلك بالتعاون «مجلس سيدات أعمال أبوظبي»، و«غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات».

وجمعت الدورة الثالثة من المنتدى التي تقام هذا العام في الإمارات، نخبة من الشخصيات القيادية وصناع القرار والمؤثرين في مجال استدامة الأعمال، والتعليم، والابتكار، لبحث مستقبل الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودور المجتمعات المرنة، ونماذج العمل المتمحورة حول الإنسان، في تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأقيم افتتاح المنتدى بحضور الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة، وأغنيس لوبيز-كروز، مديرة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، وعدد من رائدات الأعمال، والمسؤولين.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي: «تسهم النساء في رسم مسار الاقتصاد في دولة الإمارات، وبناء مستقبله. ومن خلال الابتكار والشمول والجهود المؤسسية، تسهم المرأة في بناء نماذج أعمال مستدامة وقادرة على التنافس على المستوى العالمي، كما تؤثر المرأة في أولويات النمو الوطني. فريادة المرأة ليست مجرد اصطلاح رمزي، بل واقع تنظيمي يجسد مشاركتها في رسم مسار تطور الاقتصاد، وضمان مرونة عملية التقدم والتطور والازدهار».

وأضافت: «يوفر هذا المنتدى منصّة استراتيجية لتنسيق الجهود، وتبادل الرؤى، وتسريع أثر المشاريع النسائية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعكس شراكتنا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات، نهجنا الموحد تجاه تحقيق الشمول الاقتصادي القائم على التعاون العملي».

من جهتها، قالت أغنيس لوبيز-كروز: «تجسد مشاركتنا في النسخة الثالثة من هذا المنتدى التزامنا بشراكتنا الاستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، إذ يستند تعاوننا إلى قيم مشتركة والتزام راسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام».