«جي إف إتش» تستحوذ على حصة الأغلبية في ديفمارك

دبي (الاتحاد)



أعلنت «جي إف إتش بارتنرز» التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية، استحواذها على حصة الأغلبية في شركة ديفمارك للوساطة العقارية في دولة الإمارات.

وقالت «جي إف إتش بارتنرز» إن هذه الصفقة تعتبر ذات أهمية نظراً لأهمية القطاع السكني في دولة الإمارات الذي أصبح محور جذب متزايداً للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي حجم الصفقات العقارية 550 مليار درهم منذ بداية العام، إلى جانب نمو قطاع المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية.

ويعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على ديفمارك هو الثاني لـ «جي إف إتش بارتنرز» في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال منصات العقارات، وذلك بعد استحواذها على مانري ريت، كما يمثل دخولها إلى منظومة المبيعات والتسويق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضورها الاستثماري في قطاع العقارات، حيث تدير المنصة حالياً أكثر من 33 أصلاً عقارياً بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم تحت الإدارة.