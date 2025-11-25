الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جي إف إتش» تستحوذ على حصة الأغلبية في ديفمارك

«جي إف إتش» تستحوذ على حصة الأغلبية في ديفمارك
26 نوفمبر 2025 02:00

دبي (الاتحاد) 


أعلنت «جي إف إتش بارتنرز» التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية، استحواذها على حصة الأغلبية في شركة ديفمارك للوساطة العقارية في دولة الإمارات.
وقالت «جي إف إتش بارتنرز» إن هذه الصفقة تعتبر ذات أهمية نظراً لأهمية القطاع السكني في دولة الإمارات الذي أصبح محور جذب متزايداً للمستثمرين الإقليميين والدوليين على حد سواء، حيث تجاوز إجمالي حجم الصفقات العقارية 550 مليار درهم منذ بداية العام، إلى جانب نمو قطاع المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية. 
ويعد هذا الاستحواذ الاستراتيجي على ديفمارك هو الثاني لـ «جي إف إتش بارتنرز» في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال منصات العقارات، وذلك بعد استحواذها على مانري ريت، كما يمثل دخولها إلى منظومة المبيعات والتسويق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضورها الاستثماري في قطاع العقارات، حيث تدير المنصة حالياً أكثر من 33 أصلاً عقارياً بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم تحت الإدارة.

جي إف إتش
جي إف إتش المالية
آخر الأخبار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يحتفي بـ"عيد الاتحاد" ببرنامج حافل بالفعاليات
اليوم 12:26
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضة
388 لاعباً ولاعبة يترقبون قرعة «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 12:11
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
الرياضة
«دبي لأكاديميات الجمباز» تغزل ثوب النجاح بـ600 فتاة
اليوم 12:08
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
الرياضة
ماجيك يسحق سيكسرز في الليلة القياسية
اليوم 12:05
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
الرياضة
ماريسكا بعد الفوز على برشلونة: الآن سنأخذ قسطاً من الراحة!
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©