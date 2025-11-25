الأربعاء 26 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الخليج للملاحة القابضة» تستكمل الاستحواذ على أصول «بروج للطاقة»

«الخليج للملاحة القابضة» تستكمل الاستحواذ على أصول «بروج للطاقة»
26 نوفمبر 2025 02:00

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الخليج للملاحة، الإغلاق الناجح لصفقة الاستحواذ على أصول شركة بروج للطاقة المحدودة، وجميع شركاتها التشغيلية، لتصبح الشركة في موقع يمكنها من تقديم حلول لوجستية متكاملة وعالية القيمة لقطاع الطاقة على مستوى المنطقة.
وكجزء من استكمال الصفقة، قامت «الخليج للملاحة» برفع رأسمالها من حوالي 837 مليون درهم الى 1.65 مليار درهم، كما أصدرت الشركة سندات إلزامية التحول لمصلحة شركاء شركة بروج، ومتوقع أن يصبح رأسمال الشركة بعد تحويل هذه السندات خلال فترة قصيرة حوالي 3.5 مليار درهم.
وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة: «يمثل استكمال هذه الصفقة الاستراتيجية علامة فارقة في رحلة تحول الخليج للملاحة. نحن اليوم نبني منصة لوجستية متقدمة ومتكاملة من خلال ضم أصول ومرافق بروج ذات المستوى العالمي، مما يعزز تنوع خدماتنا وقدرتنا على دعم الدور المتنامي لدولة الإمارات في أسواق الطاقة العالمية».
من جانبه، قال المهندس سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز: «هذا الإنجاز يعكس قدرة الشركة على التوسع والتطلع إلى تسريع عملية التكامل التشغيلي، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لهذه الصفقة الاستراتيجية. وقد أعلنا خلال فعاليات معرض (أديبك 2025)، وبمشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية على هامش مراسم التوقيع على اتفاقية مع شركة هانيويل للحصول على ترخيص إنشاء أول مصفاة مخصصة لإنتاج البنزين عالي الجودة في إمارة الفجيرة».
وأضاف: «ويتكون المشروع من مراحل عدة، حيث تنطلق المرحلة الأولى بطاقة تقديرية تبلغ 15 ألف برميل يومياً، وباعتماد أحدث تقنيات التكرير والمعالجة التي توفر أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية».

