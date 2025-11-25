«الاتحاد للطيران» تنقل 18.1 مليون مسافر في 10 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)



نقلت الاتحاد للطيران 18.1 مليون مسافر، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنمو 19% مقارنة مع 15.2 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 19%.

وأشارت الناقلة في بياناتها، إلى أنها سجلت عامل حمولة 88% في 10 أشهر، مقارنة مع 87% في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث حافظت الشركة على عامل حمولة مسافرين بلغ 88% خلال شهر أكتوبر، ومنذ بداية العام، ما يعكس كفاءة إدارة السعة التشغيلية بالتوازي مع وتيرة النمو السريعة.

وفيما يتعلق بأسطول الشركة، وصل حجم الأسطول حتى أكتوبر الماضي إلى 120 طائرة، مقارنة مع 97 طائرة في أكتوبر من العام 2024 بنمو 23%، في وقت تسير الناقلة إلى 114 وجهة حتى أكتوبر 2025 مقارنة مع 87 وجهة في أكتوبر 2024 بنمو 27%.

ونقلت الاتحاد للطيران مليوني مسافر، خلال شهر أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرع النمو الاستثنائي في أعداد المسافرين بنسبة 28% في أكتوبر الزخم الذي حققناه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومع وصول أسطولنا إلى 120 طائرة، وأكثر من 100 وجهة، نشهد التأثير الكامل لتوسعنا الاستراتيجي. ومع دخولنا الجزء الأخير من عام 2025، فإن أداءنا التشغيلي وعوامل الإشغال المرتفعة المستدامة يمنحاننا الثقة في تحقيق عام مميز للاتحاد للطيران».

وأضاف: «يشكل نمو أعداد المسافرين بنسبة 28% خلال شهر أكتوبر استمراراً للزخم القوي الذي حققناه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ومع بلوغ أسطولنا التشغيلي 120 طائرة، وتحليقنا إلى أكثر من 80 وجهة، نلمس الأثر الكامل لاستراتيجيتنا التوسعية. ومع اقترابنا من نهاية عام 2025، فإن أداءنا التشغيلي المتميز، وعوامل الإشغال المرتفعة المستدامة، يمنحانا الثقة في تحقيق عام استثنائي في مسيرة الاتحاد للطيران».