اقتصاد

النفط يستقر بعد تراجعه لأدنى مستوى في شهر

أسعار النفط
26 نوفمبر 2025 08:24

تعافت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الأربعاء بعد انخفاضها في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في شهر وسط مؤشرات عن قرب توصل أوكرانيا إلى اتفاق سلام مع روسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 62.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا (0.24 بالمئة) إلى 58.09 دولار.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من توقعات بإقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفضا جديدا لأسعار الفائدة في ديسمبر. ويدفع تراجع أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.

تراجع أسعار النفط
النفط يتراجع وسط تقدم في محادثات السلام الأوكرانية
المصدر: وكالات
النفط
أسعار
أسعار النفط
