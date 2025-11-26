"دبي للسلع المتعددة" يكشف أكبر سبيكة فضة بالعالم بوزن 1.9 طن

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن عرض أكبر سبيكة فضة في العالم بوزن قياسي بلغ 1971 كيلوجراماً، مُسجّلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة الذي عُقد يوم 24 نوفمبر.





وجاء تصميم السبيكة بوزن رمزي يجسد سنة تأسيس دولة الإمارات، في خطوة تعكس الحرفية الوطنية وروح الابتكار.

ويمهد المركز، ضمن مشروع استراتيجي جديد، لترميز السبيكة عبر منصة "ترايد فلو" التابعة له، لتصبح أول أصل من المعادن الثمينة مُسجل في موسوعة غينيس يجري تحويله إلى أصل رقمي وفق إطار تنظيمي معتمد.





ويأتي المشروع في إطار شراكة تجمع "سام للمعادن الثمينة" و"توكينفيست" و"برينكس"؛ إذ تولت "سام" عمليات التصنيع، فيما تقود "توكينفيست" إجراءات الترميز والإصدار الرقمي، وتتكفل "برينكس" بالتخزين الآمن والخدمات اللوجستية.





وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة،إن النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة شهدت تسجيل أرقام قياسية جديدة، كان أبرزها الكشف عن أكبر سبيكة فضة في العالم بوزن 1971 كيلوجراماً وطول 1.3 متر.





وأضاف أن هذه المبادرة تعكس رسالة مركز دبي للسلع المتعددة في ربط التجارة والسلع والتمويل والتكنولوجيا، وإبراز كيفية رقمنة الأصول المادية عبر أطر عمل تتسم بالثقة والشفافية، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاريع ترسخ مكانة دبي كمرجعية عالمية للابتكار العملي والقابل للاستثمار في مجال الأصول الواقعية.





من جانبه، قال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "توكينفيست"، إن ترميز سبيكة فضة دخلت موسوعة غينيس بوزن 1971 كيلوجراماً تخليداً لتأسيس دولة الإمارات، ليس مجرد شرف لشركته فحسب، بل نقطة تحول لقطاع الأصول الواقعية؛ إذ يتيح هذا المشروع وصول المستثمرين إلى أصل ذي قيمة عالمية بشفافية أكبر وعبر حدود جغرافية أوسع.





بدوره قال سامي أبو أحمد، رئيس مجلس إدارة "سام للمعادن الثمينة"، إن تصنيع أكبر سبيكة فضة في العالم هو احتفاء بالإتقان الحرفي والابتكار وروح الطموح التي تميز دولة الإمارات، وإن الترميز يفتح فصلاً جديداً في كيفية حفظ القيمة المادية وتداولها عالمياً.





ويأتي هذا المشروع عقب شراكة استراتيجية أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بهدف تطوير أطر عمل آمنة وشفافة للسلع المرمزة، ودفع المشاريع التجريبية المتعلقة بالذهب والماس والأصول المادية الأخرى. ويعزز المركز، مع وجود أكثر من 1500 شركة في منظومة المعادن الثمينة و700 شركة متخصصة في "الويب 3" و"البلوك تشين" ضمن مركز "كريبتو"، موقع دبي كمنصة عالمية لرقمنة الأصول الواقعية.