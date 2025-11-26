الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

"العربية للطيران" أفضل شركة طيران اقتصادي للعام ضمن جوائز "أفييشن بيزنس"

"العربية للطيران" أفضل شركة طيران اقتصادي للعام ضمن جوائز "أفييشن بيزنس"
26 نوفمبر 2025 14:28

حصدت "العربية للطيران"، جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي للعام" ضمن النسخة التاسعة عشرة من حفل توزيع جوائز أفييشن بيزنس الشرق الأوسط 2025، الذي أقيم مساء أمس في دبي.

وتُمنح هذه الجائزة من قبل لجنة تحكيم متخصصة للشركات التي تبرز في مجالات التوسع، والكفاءة التشغيلية، ورضا المسافرين، والابتكار، وهي المجالات التي تشكل ركائز أساسية في نموذج أعمال العربية للطيران واستراتيجيتها التشغيلية.

«الاتحاد» تفوز بجائزة التميّز الإعلامي العربي
قرقاش يدعو «سلطة بورتسودان» للموافقة على هدنة إنسانية فورية في السودان

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يُعد هذا التكريم دليلاً على الجهود الكبيرة والتفاني الذي يبذله فريق عمل العربية للطيران لتقديم أفضل قيمة وخدمة استثنائية لعملائنا كما يؤكد نجاح ومرونة نموذج الأعمال منخفض التكلفة الذي تتبعه الشركة والتزامنا المتواصل على تقديم قيمة مستدامة للمسافرين.

وتأتي هذه الجائزة لتضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة للعربية للطيران، بعد فوزها بنفس الجائزة في أعوام 2022 و2023، مؤكدةً مكانتها كأحد أبرز شركات الطيران الاقتصادي وأكثرها ثباتاً على مستوى الأداء في المنطقة.

المصدر: وام
العربية للطيران
الإمارات
دبي
