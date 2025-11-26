1.47 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية الانخفاض في ختام تعاملات اليوم وسط تذبذب جديد في أسعار الأسهم قيادية. وانعكست حالة الترقب على انخفاض قيمة التداولات الإجمالية إلى 1.47 مليار درهم بعد تداول نحو 675 مليون سهم خلال 33 ألفاً و49 صفقة.









سوق أبوظبي



انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 25.64 نقطة وبنسبة 0.26% عند مستوى 9735.66 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 926.35 مليون درهم، شملت ما يزيد على 304 مليون سهم عبر 18882 صفقة. وتصدّر سهم «أدنوك للتوزيع» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 96.88 مليون درهم، وتلاه سهم «العالمية القابضة» بقيمة 93 مليون درهم، ثم «الدار» بقيمة 91.39 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 51.76 مليون سهم، وتلاه سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتداول 40.4 مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 24.96 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «إشراق» بنسبة 3% ليغلق عند 0.515 درهم، و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.77% إلى 3.89 درهم، «فينكس كروب» بنسبة 2.94% ليغلق عند 1.05 درهم، وشملت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كلاً من «ألف للتعليم» بنسبة 4.23% إلى 1.13 درهم. و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 1.3% إلى 19.66 درهم، و«الدار» بنسبة 0.12% إلى 8.25 درهم و«تو بوينت زيرو» بنسبة 2.58% إلى 2.64 درهم.





سوق دبي المالي





وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 14.27 نقطة وبنسبة 0.24% عند مستوى 5808.72 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 550.41 مليون درهم، بعد التعامل على 370.92 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14167 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «طلبات» بنسبة 5.23% إلى 0.885 درهم، و«الفردوس القابضة» بنسبة 1.55% إلى 0.393 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 4.24% إلى 0.27 درهم و«اكتتاب» بنسبة 0.88% إلى 0.572 درهم، وأيضاً «سوق دبي المالي» بنسبة 1.94% ليغلق عند 1.57 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.2% إلى 24.7 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 2.41% ليغلق السهم عند 0.243 درهم، وأيضاً انخفض «سالك» بنسبة 0.68% إلى 5.18 درهم، فيما استقرت أسهم «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» دون تغير عن اليوم السابق.