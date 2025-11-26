منتدى أعمال «أبوظبي - صربيا» يعزّز الشراكة الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، منتدى أعمال «أبوظبي - صربيا»، بمشاركة وفد اقتصادي صربي يضم أكثر من 30 شركة تُمثّل قطاعات اقتصادية متنوعة.

وشهد المنتدى حضور نخبة من المسؤولين وممثلي الهيئات الحكومية والشركات الخاصة من الجانبين، الذين بحثوا سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزّز الروابط الاقتصادية بين إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا، ويفتح آفاقاً جديدة للشراكات المستقبلية.

ويأتي تنظيم المنتدى في ظل تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات وصربيا، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 98 مليون دولار في عام 2024، فيما وصلت إلى نحو 23.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025.

وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لصربيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تستحوذ على ما يقرب من 43% من إجمالي تجارة صربيا مع دول المجلس، وذلك وفقاً لبيانات عام 2024.

وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، «يُجسّد هذا المنتدى عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين إمارة أبوظبي وجمهورية صربيا، ويعكس حرص الجانبين على تطوير شراكات نوعية في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الاقتصادين».

وأكد أن الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي وصربيا تُمثّل مرحلة جديدة في مسار التعاون التجاري والاستثماري، مشيراً إلى أنها «تؤكد التزام غرفة أبوظبي بدعم مجتمع الأعمال وتمكينه من استكشاف أسواق واعدة على المستوى الدولي، بما يعزّز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار ومقصِد رئيسي للشركات المبتكرة».

وشدّد على أن غرفة أبوظبي ماضية في تنفيذ رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الإمارة وشركائها حول العالم، في إطار خريطة طريق غرفة أبوظبي 2025-2028، التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في بناء اقتصاد مستدام ومتكامل قائم على الابتكار والانفتاح والتنافسية.

من جانبه، قال ميهايلو فيسوفيتش، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة صربيا: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وصربيا تحوّلاً نوعياً مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، والتي من المتوقّع أن تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «تُعد صربيا بوابة استراتيجية للأسواق الأوروبية الناشئة، وننظر إلى إمارة أبوظبي باعتبارها شريكاً استثمارياً طويل الأمد في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والابتكار».

وتضمّن المنتدى اجتماعات أعمال ثنائية مباشرة بين الشركات الإماراتية والصربية لبحث فرص التعاون، ومناقشة سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية. كما استعرض الجانبان آفاق التعاون ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2025 لتسهيل التجارة في السلع والخدمات، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.